Diputado del FA denunció por foto adulterada: negó manejar cuenta que señaló Nacho Álvarez

El diputado del Frente Amplio por Maldonado, Joaquín Garlo , negó ser quien maneja cuenta falsa de la red social X (exTwitter) como denunció Nacho Álvarez en sus publicaciones.

Garlo, quien además es el sobrino político del presidente Yamandú Orsi , realizó una denuncia por el uso de una foto suya adulterada en esta red.

La cuenta parodia del actor estadounidense Steve Buscemi sube distintas publicaciones sobre actualidad uruguaya . En una de ellas, felicitó al exalcalde de Piriápolis Mario Invernizzi por su cumpleaños y subió una foto adulterada en que el frenteamplista está junto al actor.

La verdadera foto es de Invernizzi junto al diputado Garlo , pero quien opera esta cuenta trucó la imagen para poner la cara de Buscemi sobre la del representante de Maldonado .

Durante esta mañana, el periodista Ignacio Álvarez advirtió que la verdadera imagen era la de Invernizzi junto a Garlo y acusó al diputado de ser quien maneja la cuenta. "Lindo sobrinito se echó el presi. Y pa pior garca, porque no da la cara", escribió Álvarez en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/1987117545959092570&partner=&hide_thread=false Lindo sobrinito se echó el presi. Y pa pior garca, porque no da la cara. pic.twitter.com/oXHXZvbmZU — ignacio alvarez (@igalvar71) November 8, 2025

"Radiqué denuncia por el uso de una foto mía adulterada y utilizada en una cuenta de X. Quiero aclarar que no tengo absolutamente ninguna vinculación con dicha cuenta", escribió este sábado Garlo.

"Me comuniqué telefónicamente con el periodista Ignacio Álvarez para hacerle saber estos extremos", agregó el diputado por Maldonado. Quien opera la cuenta parodia también negó ser Garlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/joaquingarlo/status/1987203526464852169&partner=&hide_thread=false En el día de hoy radique denuncia por el uso de una foto mía adulterada y utilizada en una cuenta de X.



Quiero aclarar que no tengo absolutamente ninguna vinculación con dicha cuenta.



Me comuniqué telefónicamente con el periodista Ignacio Álvarez para hacerle saber estos… https://t.co/zVBilzs0gi — Joaquín Garlo Alonsopérez (@joaquingarlo) November 8, 2025

Incluso el exalcalde de Piriápolis, cuya foto junto a él fue la que disparó la polémica, también cuestionó a Álvarez y afirmó que lanzó una "insidia" sobre el diputado de su departamento.