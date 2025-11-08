Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
algo de nubes
Domingo:
Mín  13°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / REDES SOCIALES

Diputado del FA denunció por foto adulterada: negó manejar cuenta que señaló Nacho Álvarez

El representante de la coalición de izquierda realizó una denuncia por el uso de una foto suya adulterada

8 de noviembre 2025 - 14:50hs
Ciclo Diálogos en Montevideo de Fantino con Nacho Álvarez, Ignacio Álvarez.

El diputado del Frente Amplio por Maldonado, Joaquín Garlo, negó ser quien maneja cuenta falsa de la red social X (exTwitter) como denunció Nacho Álvarez en sus publicaciones.

Garlo, quien además es el sobrino político del presidente Yamandú Orsi, realizó una denuncia por el uso de una foto suya adulterada en esta red.

La cuenta parodia del actor estadounidense Steve Buscemi sube distintas publicaciones sobre actualidad uruguaya. En una de ellas, felicitó al exalcalde de Piriápolis Mario Invernizzi por su cumpleaños y subió una foto adulterada en que el frenteamplista está junto al actor.

Más noticias
Joaquín Garlo
MALDONADO

Joaquín Garlo, el diputado que no esperaba serlo: a los 28 años, se suma a la Cámara Baja

Elefanta marina﻿ en José Ignacio
VIDEO

Otra elefanta marina llegó a la costa de Maldonado: autoridades monitorean la situación y dan recomendaciones

La verdadera foto es de Invernizzi junto al diputado Garlo, pero quien opera esta cuenta trucó la imagen para poner la cara de Buscemi sobre la del representante de Maldonado.

Durante esta mañana, el periodista Ignacio Álvarez advirtió que la verdadera imagen era la de Invernizzi junto a Garlo y acusó al diputado de ser quien maneja la cuenta. "Lindo sobrinito se echó el presi. Y pa pior garca, porque no da la cara", escribió Álvarez en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igalvar71/status/1987117545959092570&partner=&hide_thread=false

"Radiqué denuncia por el uso de una foto mía adulterada y utilizada en una cuenta de X. Quiero aclarar que no tengo absolutamente ninguna vinculación con dicha cuenta", escribió este sábado Garlo.

"Me comuniqué telefónicamente con el periodista Ignacio Álvarez para hacerle saber estos extremos", agregó el diputado por Maldonado. Quien opera la cuenta parodia también negó ser Garlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/joaquingarlo/status/1987203526464852169&partner=&hide_thread=false

Incluso el exalcalde de Piriápolis, cuya foto junto a él fue la que disparó la polémica, también cuestionó a Álvarez y afirmó que lanzó una "insidia" sobre el diputado de su departamento.

Temas:

diputado Frente Amplio Ignacio Álvarez Yamandú Orsi Redes sociales

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol perdió con lo justo ante Palma Futsal por la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala
FÚTBOL SALA

Peñarol 2-4 Palma Futsal: el aurinegro jugó de igual a igual ante el tricampeón mundial, pero en los minutos finales, cayó por la Copa Intercontinental de fútbol sala

Cateo en 18 de Julio para analizar el subsuelo de la principal avenida de Montevideo mientras se define cómo será el túnel allí
CIUDAD

Mientras se define la extensión del túnel por 18 de Julio: IMM empezó a hacer estudios de subsuelo en la avenida

La vida de Cacho de la Cruz: el señor televisión
TELEVISIÓN

De qué murió Cacho de la Cruz

Cacho de la Cruz
TELEVISIÓN

Murió Cacho de la Cruz, símbolo de la televisión uruguaya, a los 88 años

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos