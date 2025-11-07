Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / CIUDAD

Mientras se define la extensión del túnel por 18 de Julio: IMM empezó a hacer estudios de subsuelo en la avenida

El túnel por 18 de Julio es uno de los aspectos claves de la reforma que quiere llevar adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas

7 de noviembre 2025 - 17:53hs
Cateo en 18 de Julio para analizar el subsuelo de la principal avenida de Montevideo mientras se define cómo será el túnel allí
Cateo en 18 de Julio para analizar el subsuelo de la principal avenida de Montevideo mientras se define cómo será el túnel allí

La Intendencia de Montevideo (IMM) empezó a hacer cateos en 18 de Julio para tener información de cómo es el subsuelo allí, mientras todavía se define la extensión del túnel subterráneo que recorrerá la avenida.

Esta obra en 18 de Julio es uno de los aspectos clave de la reforma del transporte que quiere llevar adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) junto a las intendencias metropolitanas.

La intención es que ómnibus articulados, de más de 200 pasajeros, tengan carriles exclusivos por dos grandes ejes que comiencen en Canelones y terminen en Montevideo. Ambos trayectos llegarían a 18 de Julio y para acelerar el tránsito en la avenida –uno de los puntos más lentos de la ciudad– el proyecto implica hacer un túnel.

Más noticias
Barco de la compañía Colonia Express

Colonia Express pide que los incentivos para aerolíneas previstos en el Presupuesto se extiendan al transporte fluvial

Foto de archivo de 2023
TRÁNSITO

La Intendencia de Montevideo comenzó a implementar cambios en la circulación por Ellauri, Comercio y Rondeau

Cateos en 18 de Julio para analizar el suelo que hay debajo de la ciudad de Montevideo

Sin embargo, todavía no se acordó dónde empezará ese túnel. El proyecto del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), en el que se basa el gobierno, proponía un pasaje subterráneo desde el cruce con Fernández Crespo.

El intendente Mario Bergara, preocupado por las afectaciones en la avenida durante varios años, hizo una contrapropuesta para que el túnel empiece en el cruce con Ejido.

Según supo El Observador, esta parte del proyecto todavía no se definió. Mientras tanto, el MTOP pidió que se realicen cateos para conocer el subsuelo de 18 de Julio, porque no está claro qué hay allí.

"Es información que se necesita para tomar decisiones calificadas", dijo al respecto la ministra Lucía Etcheverry días atrás, según consignó La Diaria.

Según dijeron desde la intendencia a El Observador, se contrataron cateos en seis puntos de la avenida. Los trabajos comenzaron este miércoles.

Temas:

Intendencia de Montevideo 18 de julio

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DERECHOS DE TV

La jugada maestra de Tenfield: apuesta al streaming, no ofertó el cable y observa cómo se mueve ese sublote; salieron a escena tres rivales de peso, Torneos-Directv, Mediapro y Telecom

Peñarol enfrentó a Palma Futsal por la Copa Intercontinental de fútbol sala
FÚTBOL SALA

Peñarol 2-4 Palma Futsal: el aurinegro jugó de igual a igual ante el tricampeón mundial, pero en los minutos finales, cayó por la Copa Intercontinental de fútbol sala

Acuerdo entre Orsi y Manini por el voto 50: Frente Amplio en Artigas reclamó a Fernando Pereira frenar designación de dirigente de Cabildo Abierto
OFICIALISMO

"Acuerdo entre Orsi y Manini por el voto 50": Frente Amplio en Artigas reclamó a Fernando Pereira frenar designación de dirigente de Cabildo Abierto

Salón de clases vacío, archivo. 
EDUCACIÓN

Nuevo paro de maestros este viernes en Montevideo: docentes se movilizarán y harán nueva asamblea por violencia en centros

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos