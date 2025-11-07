Lobraus no pagó deudas atrasadas a la ANP y tiene otra intimación por incumplimiento como operador portuario

El depósito logístico Lobraus -ubicado en el puerto de Montevideo- recibió una intimación de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para que cancelara deudas atrasadas por más de US$ 500.000 . El plazo venció y la empresa no realizó ningún pago. Pero además tiene otra intimación, todavía en curso, por incumplimiento como operador portuario .

El miércoles 29 de octubre, el directorio de la ANP resolvió intimar a Lobraus Puerto Libre a abonar cuentas pendientes por US$ 487.142 y $ 2.340.158. La resolución enumeró varias facturas por US$ 348.168 y una multa por US$ 50.000. También presentó un detalle de deudas pendientes como operador portuario por US$ 88.974, más multas en moneda nacional.

Pero además hay otra resolución, en este caso de la Gerencia General de la ANP, que intima a la empresa a subsanar otros incumplimientos .

Según supo El Observador, el texto toma en cuenta un informe de la Unidad Gestión de Deuda de mediados de año. Explica que se había solicitado -y notificado- a Lobraus que incrementara el capital integrado, patrimonio y garantía para cumplir con un decreto de 1992 que reglamentó la habilitación de empresas prestadoras de servicios portuarios .

Sin embargo, hasta fines de octubre -cuando está fechada la resolución de la Gerencia General- la empresa no había cumplido con lo requerido.

Con esos antecedentes resolvió intimar a Lobraus, con un plazo de 10 días hábiles, a formalizar el aumento del capital integrado, patrimonio y garantía, bajo apercibimiento de suspensión como operador portuario.

La intimación está en curso, pero recientemente la empresa solicitó una prórroga con el objetivo de poder presentar información que acredite las modificaciones solicitadas.

La intimación por deudas

Lobraus ya tiene otra intimación de la ANP para saldar deudas pendientes. El aviso tenía un plazo de tres días que venció el martes 4 de noviembre. Hasta este jueves, la ANP no recibió ningún pago ni tampoco comunicación formal sobre la cancelación de los adeudos.

El miércoles 29 de octubre sesionó el directorio del organismo y la decisión de intimar se tomó con la aprobación del presidente Pablo Genta y el vicepresidente Constante Mendiondo. El director por el Partido Nacional, Jorge Gandini, se excusó por estar en medio de un diferendo con la compañía.

Para avanzar en la intimación se tomó en cuenta un informe del Departamento Financiero Contable. La resolución del directorio incluyó un repaso de las deudas atrasadas. Uno de los capítulos es por la concesión de la Torre Lobraus, un edificio de más de 20 pisos que la empresa se había comprometido a construir y no lo hizo. Allí se detallan 10 facturas emitidas entre noviembre de 2024 y el 13 de octubre de este año por US$ 348.168. Además figura una multa por US$ 50.000.

También se mencionan deudas pendientes por el concepto de operador portuario. En este caso hay facturas, entre diciembre de 2024 y setiembre de este año, por US$ 88.974. Por último se detallan multas en moneda nacional por $ 2.340.158.

Con la información recibida, el directorio de la ANP resolvió intimar mediante telegrama colacionado a Lobraus para que en el plazo de tres días realizara el pago “bajo apercibimiento de constitución de mora y demás acciones legales”. El plazo venció sin novedades al respecto.

El semanario Búsqueda informó esta semana que el propietario de Lobraus, Renato Ferreira, se reunió con autoridades de la ANP y solicitó a la Embajada de Estados Unidos que gestionara encuentros con representantes del Poder Ejecutivo para buscar acercamientos.