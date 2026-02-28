El pollo, la gripe aviar en Uruguay y lo que pasa con las ventas en las carnicerías

Gripe aviar: no se transmite por la ingesta de carne ni huevos.

El consumo de carne de pollo es absolutamente seguro y las recientes noticias sobre casos de gripe aviar -influenza aviar H5- en Uruguay no están generando una merma en las ventas de ese producto en las carnicerías , destacó a El Observador José Luis Fernández, presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC).

Hasta el momento, con base en el último reporte de Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), hubo más de una decena de aves silvestres muertas (cisnes coscorbas) en la Laguna Garzó (Maldonado-Rocha), el arroyo Solís Grande (Canelones-Maldonado) y en La Estanzuela (Colonia), sin casos en aves de traspatio ni de sistemas productivos comerciales, tampoco contagios a otras especies ni a humanos (se trata de una zoonosis).

No obstante, el MGAP decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio, activando un conjunto de medidas con el objetivo de minimizar las condiciones propicias para la propagación del virus.

Entre esas medidas destacan la prohibición de movilizar aves no monitoreadas por los servicios veterinarios oficiales, impedir actividades de concentración de animales como exposiciones y remates y cancelar los permisos de importación de productos avícolas desde Argentina, donde sí hay casos en aves silvestres y de predios comerciales.

Comer carne de pollo no tiene riesgo

Fernández no solo remarcó la importancia de difundir que es seguro comer carne de pollo -de producción local o importado desde países habilitados-, también informó que no hubo cambios en la demanda y que hay una muy buena venta de productos de ese rubro cárnico en estos momentos.

Se trata, además, de una carne que tiene un precio muy competitivo con relación a otras, como la vacuna, básicamente, pero también comparada con la porcina y ovina.

El consumo seguro de carne aviar también fue señalado por otro actor relevante, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA), con la que han estado en contacto los carniceros por este tema.

También es seguro el consumo de huevos

Un detalle que no es menor, tratándose de un producto también disponible en algunas carnicerías, es que también es seguro el consumo de huevos.

Desde el MGAP se informó este sábado que los servicios veterinarios realizan un monitoreo constante de la situación, en una gestión global en la que participan, con diversos manejos, otros dos ministerios (Ambiente y Salud Pública) y varios colectivos más, de los sectores público y privado.