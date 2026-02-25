Procesadores avícolas destacan que, pese a los casos de gripe aviar, es seguro comer pollo

Avícolas y el MGAP: el consumo de carne aviar y huevos es seguro.

La aparición de focos de gripe aviar en Uruguay, que motivó al gobierno a declarar la emergencia sanitaria en todo el país , "no afecta en absoluto el consumo de carne de pollo", se destacó desde la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA) .

La entidad que nuclea a los industriales del sector avícola están "en alerta" ante la confirmación de las recientes detecciones de gripe aviar en aves silvestres en Uruguay y siguen de cerca la evolución de la situación sanitaria, "la cual no ha afectado a la producción comercial".

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ya había informado que el consumo de los productos del sector, carne aviar y huevos, es seguro dado que la gripe aviar no se adquiere debido a la ingesta de esos alimentos .

AGROINDUSTRIA Remisión de leche a las plantas: el mejor enero de la historia y seis meses con el indicador mejorando

DÉFICIT HÍDRICO MGAP declaró la emergencia agropecuaria, por déficit hídrico, en tres departamentos y seccionales de siete más

"La Cámara desea transmitir tranquilidad a la población: la aparición de focos de gripe aviar no afecta en absoluto el consumo de carne de pollo. Se trata de un virus que no se transmite a los humanos a través del consumo de carne aviar debidamente procesada y cocida, por lo que los productos disponibles en el mercado son seguros para el consumo", indicó CUPRA en un comunicado remitido este miércoles a El Observador.

La cámara, señaló, está "en contacto permanente" con las autoridades del MGAP, "monitoreando la situación y colaborando activamente con las medidas sanitarias dispuestas para contener y controlar el brote".

Instan a cumplir las medidas de bioseguridad

También recordó a todos los actores del sector la importancia de extremar y cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad en cada eslabón de la cadena productiva y comercial, como herramienta fundamental para prevenir la aparición y propagación de nuevos focos.

"Es muy importante que quienes están en la producción eviten contacto con áreas donde pueden establecerse aves silvestres acuáticas como ser tajamares, lagunas, arroyos y cañadas y que además eviten que sus mascotas se muevan libremente por estas áreas", se puntualizó.

Finalmente, se expresó que "el compromiso del sector avícola uruguayo con la sanidad, la calidad y la inocuidad alimentaria es permanente" y que CUPRA "continuará trabajando coordinadamente con las autoridades para contener este brote y evitar una afectación en la producción de carne de pollo nacional, como ya ocurrió en 2023".

El dato

La faena de aves en 2025 en Uruguay alcanzó a 35.545.496 ejemplares, con un crecimiento de 2,6% con relación a 2024, con un 95% del total de animales correspondiente a la categoría pollo parrillero (fuente: INAC).