/ Agro / SANIDAD

Procesadores avícolas destacan que, pese a los casos de gripe aviar, es seguro comer pollo

La aparición de focos de gripe aviar "no afecta en absoluto el consumo de carne de pollo", destacó la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas

25 de febrero 2026 - 16:54hs
Avícolas y el MGAP: el consumo de carne aviar y huevos es seguro.

Avícolas y el MGAP: el consumo de carne aviar y huevos es seguro.

Pexels

La aparición de focos de gripe aviar en Uruguay, que motivó al gobierno a declarar la emergencia sanitaria en todo el país, "no afecta en absoluto el consumo de carne de pollo", se destacó desde la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA).

Cupra: gripe aviar "no ha afectado a la producción comercial"

La entidad que nuclea a los industriales del sector avícola están "en alerta" ante la confirmación de las recientes detecciones de gripe aviar en aves silvestres en Uruguay y siguen de cerca la evolución de la situación sanitaria, "la cual no ha afectado a la producción comercial".

"La Cámara desea transmitir tranquilidad a la población: la aparición de focos de gripe aviar no afecta en absoluto el consumo de carne de pollo. Se trata de un virus que no se transmite a los humanos a través del consumo de carne aviar debidamente procesada y cocida, por lo que los productos disponibles en el mercado son seguros para el consumo", indicó CUPRA en un comunicado remitido este miércoles a El Observador.

La cámara, señaló, está "en contacto permanente" con las autoridades del MGAP, "monitoreando la situación y colaborando activamente con las medidas sanitarias dispuestas para contener y controlar el brote".

Instan a cumplir las medidas de bioseguridad

También recordó a todos los actores del sector la importancia de extremar y cumplir estrictamente las medidas de bioseguridad en cada eslabón de la cadena productiva y comercial, como herramienta fundamental para prevenir la aparición y propagación de nuevos focos.

"Es muy importante que quienes están en la producción eviten contacto con áreas donde pueden establecerse aves silvestres acuáticas como ser tajamares, lagunas, arroyos y cañadas y que además eviten que sus mascotas se muevan libremente por estas áreas", se puntualizó.

Finalmente, se expresó que "el compromiso del sector avícola uruguayo con la sanidad, la calidad y la inocuidad alimentaria es permanente" y que CUPRA "continuará trabajando coordinadamente con las autoridades para contener este brote y evitar una afectación en la producción de carne de pollo nacional, como ya ocurrió en 2023".

El dato

La faena de aves en 2025 en Uruguay alcanzó a 35.545.496 ejemplares, con un crecimiento de 2,6% con relación a 2024, con un 95% del total de animales correspondiente a la categoría pollo parrillero (fuente: INAC).

