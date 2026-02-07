Dólar
MISIÓN OFICIAL

Satisfacción en la cámara de procesadores avícolas tras el protocolo firmado por Uruguay y China

La cámara de empresas avícolas en Uruguay celebró la firmá del protocolo sanitario para la importación y exportación de carne aviar entre Uruguay y China

7 de febrero 2026 - 9:54hs
Autoridades de los gobiernos de Uruguay y China firmaron varios acuerdos y uno de ellos fue especialmente destacado por la cámara de las empresas avícolas.

Foto: Cupra

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), tras la firma del Protocolo Sanitario para la Inspección, Cuarentena e Inocuidad Alimentaria para la importación y exportación de carne aviar entre Uruguay y China, destacó que ahora será necesario avanzar en la concreción de oportunidades comerciales específicas y en el cumplimiento de las inspecciones sanitarias correspondientes.

La cámara que nuclea a los industriales del sector avícola en Uruguay expresó su satisfacción por la firma del protocolo entre Uruguay y la República Popular China, suscrito en el marco de la visita oficial que el presidente Yamandú Orsi realiza a China, junto a una delegación de ministros y empresarios, de la que Cupra forma parte.

Un paso muy relevante para la avicultura de Uruguay

Según se señaló a El Observador al cierre de esta semana, la firma del citado protocolo, en el marco de los acuerdos firmados entre el presidente Orsi y su par chino Xi Jinping, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP) y la Administración General de Aduanas de China, implica "un paso muy relevante en el proceso de apertura de mercados para la avicultura uruguaya".

Desde Cupra se destacó especialmente el trabajo realizado por el gobierno uruguayo para concretar este protocolo sanitario, que constituye "una herramienta clave para avanzar hacia la habilitación efectiva del mercado chino, uno de los más exigentes y de mayor escala a nivel mundial".

Este avance es el resultado del trabajo sostenido que la cámara viene impulsando desde hace años, orientado a la creación de una corriente exportadora sustentable para la avicultura uruguaya, se mencionó.

Cupra: una oportunidad y un desafío

"La apertura de nuevos mercados representa siempre una oportunidad y un desafío para las empresas del sector, que deben elevar sus estándares para cumplir con las exigencias sanitarias y de calidad de destinos de alta demanda", se expresó en un documento remitido desde la cámara.

Federico Stanham, director ejecutivo de Cupra e integrante de la delegación que acompañó al presidente Orsi en China, exppresó: “El mercado chino cumple con esa expectativa de alta exigencia que desde Cupra venimos reclamando desde hace mucho tiempo, ahora comienza una nueva etapa, en la que será necesario seguir trabajando con el mismo compromiso”.

Finalmente, se señaló que este proceso se articula con los proyectos en curso de Uruguay País Avícola, para mejorar la calidad, la competitividad y la eficiencia de la producción avícola, tanto con foco en los mercados de exportación como en la mejora continua del producto que se ofrece al consumidor uruguayo.

