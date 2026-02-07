Inversión extranjera directa en Uruguay: cuáles fueron los montos y los principales orígenes

La inversión extranjera directa (IED) en Uruguay se mantuvo en niveles negativos en los últimos años y el mayor volumen se volcó en la industria manufacturera y el sector financiero y de seguros . Los ingresos de capitales más relevantes llegaron desde España, Finlandia y Argentina .

El Instituto Uruguay XXI actualizó datos de inversión extranjera directa con datos cerrados a 2024 y al primer semestre del año pasado. En un informe difundido días atrás explica que el stock de IED en 2024 fue de US$ 36.803 millones lo que representó el 45% del Producto Interno Bruto (PIB) .

Además recoge información del Global Investment Risk and Resilience Index 2025 -elaborado por Henley & Partner- que señala a Uruguay como el país más estable de América Latina para invertir , con una calificación de 69,28 puntos dentro de la categoría “perspectiva favorable”. Ese índice destaca la estabilidad política, la buena gobernanza, el bajo nivel de riesgo macroeconómico y la resiliencia climática como factores que refuerzan el atractivo del país para los inversores internacionales.

TRABAJO Sunca advierte por vulneración de derechos laborales en "islotes" de trabajadores extranjeros y pide reforzar los controles

Bajó la cantidad de viajes de uruguayos al exterior en 2025: cuáles fueron los principales destinos elegidos

Uruguay XXI agrega que un marco favorable para la inversión y el buen desempeño económico explican los importantes flujos de IED recibidos en la última década que, entre otros efectos, generaron un fuerte impulso al sector exportador.

El documento expresa que Uruguay se consolidó en los últimos años como un destino confiable y atractivo para los inversores extranjeros. Eso se reflejó en una tendencia creciente del ingreso de capital entrante desde 2001, que aumentaron casi todos los años hasta llegar a un máximo en 2013. Luego, esa tendencia se revirtió y se registraron valores negativos consecutivos entre 2016 y 2018.

En 2024, la inversión extranjera directa volvió a ser negativa -tras registrar niveles altos entre 2021 y 2023- en US$ 1.925 millones. La IED se compone de tres modalidades: aportes de capital, reinversión de utilidades y préstamos entre empresas vinculadas.

Ese año, los aportes de capital -la modalidad más representativa de inversión genuina- se mantuvieron en terreno positivo y llegaron a US$ 757 millones. A su vez, la reinversión de capitales fue por US$ 1.764 millones. El texto expone que esas cifras muestran un aumento respecto a 2023, pese al resultado negativo que se registró en el año.

IED Instituto Uruguay XXI

Los préstamos entre empresas vinculadas fue la modalidad que inclinó la balanza al ubicarse en valores negativos de US$ 4.446 millones. Esos préstamos, según el informe, conforman el elemento más volátil de la inversión extranjera directa, ya que se componen de flujos entre las empresas filiales y sus casas matrices en el exterior.

Además, en el primer semestre de 2025, la IED repitió el saldo negativo, esta vez en US$ 369 millones, por el mismo factor.

Principales orígenes de la inversión extranjera directa

En el desglose por orígenes, el informe menciona que España es el país que acumula más inversión en Uruguay. Luego le siguen Finlandia, Argentina y Brasil. Entre los cuatro representan más de la mitad de la IED recibida por Uruguay. En menores cantidades se ubican Estados Unidos,Países Bajos y Singapur.

Uruguay XXI destaca las inversiones realizadas por empresas españolas en proyectos de generación de energía, principalmente eólica. Además hay inversiones en servicios financieros y fintech, industria alimenticia, turismo, producción agroindustrial y comercio.

IED 2 Instituto Uruguay XXI

La segunda posición de Finlandia se sustenta en las inversiones realizadas en las dos plantas de celulosa de UPM.

En el caso de Argentina se observan inversiones más variadas, como en la agroindustria, la industria alimenticia y la farmacéutica. El informe agrega que en los últimos años se verificó un interés creciente de los flujos de capitales argentinos en el sector de servicios corporativos.

A su vez, los capitales brasileños se volcaron a proyectos en el sector agroindustrial.

En el desglose por sectores, según información del Banco Central (BCU), la industria manufacturera fue la que más IED atrajo con el 35%. Luego se ubicaron el sector financiero y de seguros con el 31%, el comercio con el 17% y las actividades profesionales, científicas y técnicas con el 13%.

En menor escala también hubo inversiones en construcción, transporte y almacenamiento, alojamientos y actividades inmobiliarias.