Nacional vs Cerro EN VIVO por el Torneo Apertura: el tricolor cierra un campeonato para el olvido en medio de una importante crisis

Nacional se enfrenta con Cerro, desde la hora 19.30 en el Gran Parque Central, en un partido con el que cerrará su pésima campaña en el Torneo Apertura. El tricolor acumula cuatro derrotas consecutivas por el certamen local y la Copa Libertadores y en las últimas horas, el plantel fue visitado por barras del club por los malos resultados.