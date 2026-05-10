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Nacional vs Cerro EN VIVO por el Torneo Apertura: el tricolor cierra un campeonato para el olvido en medio de una importante crisis

Nacional cierra el Torneo Apertura enfrentando a Cerro para intentar cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas

10 de mayo 2026 - 17:27hs
Gran Parque Central

Gran Parque Central

Foto: @dana3822

EN VIVO

Nacional se enfrenta con Cerro, desde la hora 19.30 en el Gran Parque Central, en un partido con el que cerrará su pésima campaña en el Torneo Apertura. El tricolor acumula cuatro derrotas consecutivas por el certamen local y la Copa Libertadores y en las últimas horas, el plantel fue visitado por barras del club por los malos resultados.

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Las estadísticas del partido

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Rogel y el Diente López bajas en Nacional

Nacional encarará el partido contra Cerro con las bajas de Agustín Rogel y Nicolás "Diente" López.

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El plantel de Nacional fue visitado por barras

Debido a los malos resultados del equipo, varios barras de Nacional se apersonaron en la Ciudad Deportiva Los Céspedes para hablar con los jugadores. Mirá todos los detalles en esta nota.

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Comienza el relato en vivo de Referí

Bienvenidos para el blog en vivo de Nacional vs Cerro, partido con el que ambos cerrarán el Torneo Apertura.

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Tabla de posiciones del Torneo Apertura

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