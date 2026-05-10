Gran goleada de Nacional por 3-0 a Peñarol en el clásico del fútbol femenino jugando como visitante y sin su público en Las Acacias

Nacional goleó 3-0 a Peñarol este domingo a la tarde en el Estadio José Pedro Damiani, más conocido como Las Acacias, jugando como visitante y sin su público, por lo que fue la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol femenino.

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Por su parte, Nacional lo hizo con Villanueva; Costa, Cousillas, Fontán, Latua; González, Garay, Clara, Pérez; Olivera y Montenegro.

El clásico entre Peñarol y Nacional solamente fue parejo en el primer tiempo.

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Las locales, dirigidas por Cecilia Santo, tuvieron alguna chance, pero su rival, fue el que se puso en ventaja.

El gol para el 1-0 fue convertido por Sofía Olivera a los 23 minutos.

Así terminó la primera mitad, con mínima ventaja para las tricolores.

No obstante, las dirigidas por Paula Navarro, mostraron su gran superioridad en la segunda parte.

Allí llegaron dos goles más para las albas, que no contaron con su público, ya que fueron visitantes en Las Acacias.

No obstante, hubo que esperar hasta el final cuando llegó el segundo a través de un gol en contra de una defensa de Peñarol, mientras que el 3-0 definitivo fue sobre los 90+3 a cargo, nuevamente, de Sofía Olivera, la gran figura de la cancha.