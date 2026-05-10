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"Beba me enseñó que el amor se demuestra con trabajo": el emotivo mensaje de Orsi por el Día de la Madre

Orsi adjuntó dos imágenes, una junto a su madre, quien falleció en 2023, y otra junto a su pareja Laura Alonsopérez y sus hijos

10 de mayo de 2026 15:21 hs
Orsi por Día de la Madre

Orsi por Día de la Madre

Instagram: orsi.yamandu

El presidente de la República, Yamandú Orsi, divulgó en redes sociales un emotivo posteo en el marco de la celebración por el Día de la Madre.

"Beba me enseñó que el amor se demuestra con trabajo, con presencia y entrega", comenzó escribiendo el mandatario en alusión a su madre, Carmen Martínez, fallecida en febrero de 2023.

"Laura me lo recuerda cada vez que la veo con Lucía y Vito, cómo cuida, se abre paso y defiende. ¡Feliz día a todas las madres!", agregó.

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Además de estos mensajes, Orsi adjuntó dos imágenes, una junto a su madre, quien falleció en 2023, y otra junto a su pareja Laura Alonsopérez y sus hijos.

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El Día de la Madre, como lo conocemos hoy, tiene su origen a inicios del siglo XX, en Estados Unidos, por insistencia de una mujer que decidió hacerle un homenaje a su madre.

En 1905, Anna Jarvis empezó una campaña a favor de lo que llamó Día de las Madres, cuando su propia progenitora falleció. Tres años después organizó un homenaje para ella y se convirtió en una activista por la causa.

Tras varios años de trabajo y una campaña incesante para oficializar la fecha, en 1914 finalmente lo logró. Así y desde entonces, cada segundo domingo de mayo se conmemora el Día de la Madre.

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