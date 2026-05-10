"Beba me enseñó que el amor se demuestra con trabajo": el emotivo mensaje de Orsi por el Día de la Madre

El presidente de la República, Yamandú Orsi , divulgó en redes sociales un emotivo posteo en el marco de la celebración por el Día de la Madre .

"Beba me enseñó que el amor se demuestra con trabajo, con presencia y entrega" , comenzó escribiendo el mandatario en alusión a su madre, Carmen Martínez, fallecida en febrero de 2023.

"Laura me lo recuerda cada vez que la veo con Lucía y Vito, cómo cuida, se abre paso y defiende. ¡Feliz día a todas las madres! ", agregó.

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Además de estos mensajes, Orsi adjuntó dos imágenes, una junto a su madre , quien falleció en 2023, y otra junto a su pareja Laura Alonsopérez y sus hijos .

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El Día de la Madre, como lo conocemos hoy, tiene su origen a inicios del siglo XX, en Estados Unidos, por insistencia de una mujer que decidió hacerle un homenaje a su madre.

En 1905, Anna Jarvis empezó una campaña a favor de lo que llamó Día de las Madres, cuando su propia progenitora falleció. Tres años después organizó un homenaje para ella y se convirtió en una activista por la causa.

Tras varios años de trabajo y una campaña incesante para oficializar la fecha, en 1914 finalmente lo logró. Así y desde entonces, cada segundo domingo de mayo se conmemora el Día de la Madre.