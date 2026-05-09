Cortes, desvíos y lugares donde estará prohibido estacionar por la Maratón de Montevideo 2026 de este domingo

Este domingo 10 de mayo se celebrará la 11ª edición de la Maratón de Montevideo en sus tres distancias, tanto de 10 kilómetros, media maratón (21 kilómetros) y maratón completa (42 kilómetros).

La largada será a las 07:00 y como consecuencia del evento habrá cortes , desvíos y lugares donde estará prohibido estacionar .

Los circuitos tienen como punto de salida y llegada la Intendencia de Montevideo , sobre la Avenida 18 de Julio . Desde allí, los corredores transitan por arterias principales como Río Negro, avenida del Libertador y la rambla en distintos tramos.

Uno por uno: estos son los cortes, desvíos y restricciones de estacionamiento por la Maratón de Montevideo 2026

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El circuito de 10 km se concentra en el centro y la rambla cercana , mientras que el de 21 km se extiende más hacia la costa , incorporando tramos de la rambla como Wilson y Gandhi. En tanto, el recorrido de 42 km abarca una gran parte de la ciudad , incluyendo avenidas como Agraciada, Luis Alberto de Herrera y la rambla en toda su extensión, con múltiples tramos en ambos sentidos y retornos estratégicos.

Mapa del circuito de 42 kilómetros de la Maratón de Montevideo Mapa del circuito de 42 kilómetros de la Maratón de Montevideo Foto: Intendencia de Montevideo

La intendencia comunicó que no se podrá estacionar en toda la extensión del circuito desde las 00:00 hasta las 14:00 del domingo y los autos que permanezcan en el circuito serán trasladados. Para localizar la ubicación en donde se dejó estacionado los propietarios podrán consultar a través del teléfono 1950 4000 opción 1.

Cortes de calles por la Maratón de Montevideo 2026

Inspectores de tránsito Foto: Gaston Britos / FocoUy

Desde este sábado a las 08:00, quedó cortada la Avenida 18 de Julio entre Vázquez y Yaguarón a partir de la hora 8:00 por el armado de la zona de largada.

Desde las 00:00 del domingo comenzará el operativo de cortes para cerrar el circuito y el traslado de los vehículos que estén estacionados en toda la extensión del trayecto.

Hasta las 04:00 del domingo se podrá atravesar la Avenida 18 de Julio solo en el cruce con Andes. También hasta esa hora se podrá cruzar la Avenida Libertador en las calles Galicia y en La Paz. Luego de esa hora se realizará el corte total del tránsito en todo el circuito.

Además, durante el transcurso de la carrera habrá puntos por los que se podrá pasar mientras no estén pasando corredores. Las intersecciones son las siguientes:

Bv. Artigas y Av. Joaquín Suárez

Av. Millán y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. Burgues y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. San Martín y Av. Luis Alberto de Herrera

Av. General Flores y Av. Luis Alberto de Herrera

Bv. Batlle y Ordóñez y Marne

Isabela y Av. Jacobo Varela

Rafael Eguren y Av. Jacobo Varela

Jaime Roldós y Pons y Av. Jacobo Varela

José Pedro Varela y Dámaso A. Larrañaga

Bv. Batlle y Ordóñez y Dámaso A. Larrañaga

Monte Caseros y Dámaso A. Larrañaga

Túnel de Av. Italia

Av. Rivera y Av. Luis Alberto de Herrera

26 de Marzo y Av. Luis Alberto de Herrera

Rambla (solo al Centro) y Av. Luis Alberto de Herrera

Sugerencias de ingreso a la capital debido a la Maratón Montevideo 2026

Intendencia de Montevideo Foto: Gastón Britos / FocoUy

El gobierno departamental también emitió una serie de sugerencias para quienes el domingo tengan que ingresar a la capital.