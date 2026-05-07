Atletas de élite de Kenia, Etiopía y Brasil correrán la Maratón de Montevideo, que tendrá miles de participantes este domingo

La Maratón de Montevideo 2026 se corre este domingo 10 de mayo y contará con atletas de élite especialmente invitados de Kenia, Etiopía y Brasil, además de miles de corredores que buscarán desafiar a la distancia reina de 42,195 kilómetros, así como también en los otros trayectos de 21K y 10K.

Para esta edición se prevén la participación de 8.000 participantes, cupos agotados, en los distintos recorridos, con presencia local y de deportistas de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, entre otros.

Este año además la prueba contará con la presencia de atletas africanos y brasileños de elite, en una gestión de la Intendencia de Montevideo, la Confederación Atlética del Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo

Uno por uno: estos son los cortes, desvíos y restricciones de estacionamiento por la Maratón de Montevideo 2026

El premio en efectivo que recibió la uruguaya Julia Paternain por su octavo puesto en la Maratón de Londres, carrera que repartió miles de dólares por récords y podios

“La presencia de atletas africanos de élite constituye un paso relevante en el proceso de internacionalización y jerarquización de la competencia, contribuyendo al objetivo de alcanzar futuras certificaciones internacionales de la World Athletics e integrar de forma sostenida el calendario atlético global”, indicaron desde la organización del evento.

Los atletas de élite invitados a la Maratón de Montevideo

En la maratón, los invitados son el keniata Zaphaniah Kipyego Cheruiyot y su compatriota Gladys Kemboi.

Kipyego Cheruiyot tiene 30 años y su mejor marca es el primer puesto en la Maratón de Bilbao, España, donde corrió en 2:12:48, el 6 de marzo de 2020, mientras que su último resultado reciente es en el Marathon Dar El Salaam, en Tanzania, con 2:13:15 el pasado 17 de agostos de 2025.

Kemboi, por su parte, tiene 31 años y su PB es en la Dodoma Marathon de Tanzania, con un tiempo de 2:35:45 el pasado 27 de julio, mejorando el 2:37:20 que había hecho en Eldorat City de su país.

Mientras que en 21K está invitado Abadema Kuma Ajema, 21 años, de Etiopía, en la categoría masculina, quien debutará en la distancia; y la brasileña Mirela Saturnino De Andrade, de 35 años, cuya mejor marca es de la Half Maraton San Pablo, con 1:15:44, el pasado 30 de noviembre.

“La Maratón de Montevideo se ha consolidado como uno de los principales eventos deportivos del país y de la región, con una creciente proyección internacional y una significativa capacidad de atracción de corredores extranjeros”, destacaron los organizadores.