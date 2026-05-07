Extranjeros que estuvieron en Uruguay y murieron por hantavirus: MSP asegura que no estaban en fase de contagio y transmite "tranquilidad"

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , aseguró que la pareja de neerlandeses que estuvo en Uruguay antes de embarcar en el crucero MV Hondius no visitó el país estando en una fase de contagio del hantavirus que les provocó la muerte , por lo que transmitió " tranquilidad a la ciudadanía ".

Estos dos extranjeros abordaron el crucero en Ushuaia , pero antes habían recorrido Argentina, Chile y Uruguay. Las autoridades argentinas informaron en las últimas horas que estaban analizando si el contagio había ocurrido en el país o en los otros dos que la pareja había visitado .

Consultada al respecto, Lustemberg sostuvo este jueves en una rueda de prensa consignada por Subrayado que el Ministerio de Salud Pública (MSP) activó la vigilancia epidemiológica por este tema y chequeó en qué momento estas dos personas, que murieron a bordo del crucero a causa de esta enfermedad, estuvieron en el país.

Pareja de neerlandeses que murió de hantavirus en crucero había recorrido Argentina, Chile y Uruguay antes de embarcar

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" Puedo garantizar que esas personas, estos turistas, que lamentablemente después tuvieron este desenlace, en el período que estuvieron en el país no estuvieron en la fase donde puede suceder el contagio ", señaló la ministra y aseguró que en las próximas horas el MSP dará a conocer un informe sobre el tema.

"Eso ya es certificado y lo vamos a comunicar, pero puedo dar tranquilidad a la ciudadanía", dijo.

El barco MV Hondius, de bandera neerlandesa, suscitó alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo. Dos de los fallecidos son la pareja de neerlandeses que estuvieron en Uruguay antes de embarcar.

El Ministerio de Salud de Chile confirmó en las últimas horas que la pareja visitó el país en un período que "no corresponde de incubación" y estimó que la "exposición al virus" no ocurrió en ese país, según un comunicado difundido este jueves.

La pareja de neerlandeses entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero. Entre esa fecha y el día en que se embarcaron en el MV Hondius, el 1 de abril, recorrieron Argentina, Chile y Uruguay.

La OMS reportó el jueves cinco casos confirmados de hantavirus y otros tres sospechosos. El miércoles, expertos sudafricanos identificaran un caso con la cepa Andes, la única de la que hay evidencia de transmisión humana.

Según la OMS, la incubación del hantavirus es de una a ocho semanas.