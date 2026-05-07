Hantavirus EN VIVO: en medio del brote y la alerta global, publican el mapa de casos confirmados

La herramienta que recopila datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) , el sistema global de alerta temprana 24/7 de acceso público (ProMED), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otras fuentes, permite seguir el avance minunto a minuto de la enfermedad que ya causó la muerte de tres pasajeros del crucero MV Hondius y que encendió las alarmas en Argentina, Uruguay y Chile , luego de que se confirmara que dos de los pacientes "cero" pasaron por territorios.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que realiza una investigación epidemiológica. Las autoridades uruguayas recibieron "comunicación a través del Centro Nacional de Enlace que es la vía oficial por la que se comunican estos eventos entre los países".

¿Qué se sabe del brote de Hantavirus?

El periódico El País de España informó este jueves que el paciente "cero" del brote de Hantavirus del crucero MV Hondius embarcó en Ushuaia, Argentina, sin saber que tenía el virus que desataría una crisis sanitaria. "El pasajero y su mujer, ambos holandeses, llevaban semanas viajando por Argentina antes de subirse al buque de expedición. Según la OMS, la hipótesis principal es que se infectaron fuera del barco", señaló el portal.

En diálogo con la cadena estatal NOS, la ministra de Sanidad de Países Bajos, Sophie Hermans, confirmó que una empleada de KLM que estuvo con la pasajera neerlandesa de 69 años que falleció por el brote se encuentra internada y aislada, con síntomas leves. De confimarse, sería el primer contagio fue del barco. Buscan a otros pasajeros que estaban sobre el avión.

¿Qué ruta hicieron los pacientes cero del brote de Hantavirus en América Latina y cuándo visitaron Uruguay?

El Ministerio de Salud de Argentina informó que los señalados como pacientes "cero" del Hantavirus arribaron al país vecino el 27 de noviembre del año pasado y que viajaron en auto durante 40 días para luego cruzar a Chile el 7 de enero. Una vez allí, continuaron el recorrido en auto por 24 días más. El itinerario incluyó también el ingreso a la provincia de Neuquén el 31 de enero y una nueva visita a Chile 12 días más tarde.

image Crucero MV Hondius

Luego cruzaron desde el país trasandino a Mendoza en donde iniciaron un viaje en auto por 20 días para llegar a Misiones. Finalmente, el 13 de marzo, cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron al país para dirigirse a Ushuaia de donde salieron el 1° de abril.