Dudas por las AFAP: cierre del Diálogo Social ya generó movimientos en bonos uruguayos; inversores extranjeros vendieron títulos en pesos

Aún sin conocerse el proyecto específico, el ruido político que generó la finalización del Diálogo Social ya está teniendo efectos en el mercado de valores, en particular en los títulos uruguayos en pesos.

El miércoles 29 de abril se publicó el documento final al que se arribó a partir de la propuesta del gobierno de revisar algunos aspectos del sistema previsional.

Ya desde varios días antes , conocer el alcance de los cambios planteados -en particular en el pilar de ahorro individual que actualmente gestionan las AFAP- fue “la única preocupación” que los fondos de inversiones y agentes del mercado financiero plantearon a las autoridades uruguayas que participaron el mes pasado en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional en Washington.

Cambios a la seguridad social: Oddone se reunió con representantes de las AFAP y acordaron instalar una mesa de diálogo por 60 días

Tanto el ministro de Economía, Gabriel Oddone, como el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, fueron receptores de la incertidumbre que hoy perciben los tenedores de títulos uruguayos, en mayor medida fondos de inversión y aseguradoras, informaron a El Observador fuentes al tanto de esos contactos.

Las declaraciones de Oddone en los últimos días, en las que ratificó que el régimen mixto con las AFAP no está en duda y que la sostenibilidad fiscal del sistema no está en riesgo, contribuyeron a atemperar en parte el ánimo de los inversores, que se mantienen “expectantes”.

Oddone ratificó que el sistema previsional no verá afectada su estructura de tres pilares -solidario no contributivo, de reparto intergeneracional y capitalización individual obligatoria-, y que se mantendrá la gestión del fondo previsional a cargo de las AFAP.

Para evaluar los aportes de mejora a los cambios propuestos por parte de los agentes del mercado, el gobierno abrió un período de trabajo de 60 días, anunció Oddone este lunes luego de reunirse con representantes de las AFAP.

Respuesta del mercado

Más allá de cierta tranquilidad que transmitió el mensaje del ministro de Economía, hay un número importante de tenedores de títulos uruguayos que están a un golpe de teléfono de liberar órdenes de venta, de acuerdo a cómo evolucione la discusión política, afirmaron.

Algunos de los lineamientos planteados generaron dudas entre inversores institucionales locales y extranjeros, especialmente por el punto relacionado con las AFAP, dijo a El Observador Denisse Toledo, responsable de Ventas y Trading de Puente.

En ese sentido, remarcó que, de todos modos, los movimientos en los rendimientos de los bonos que se vieron no son por el momento “preocupantes”, ya que se trató de variaciones de aproximadamente 10 puntos básicos —0,1%— en la parte larga de la curva de los bonos nominales, es decir en los títulos de mayor plazo, que son los más sensibles a las expectativas de futuro.

En línea con eso, señaló que por los volúmenes operados y la forma de operar, se puede inferir que fueron mayormente inversores extranjeros los que desarmaron posiciones.

“Cabe destacar, que no hemos visto hasta ahora salidas muy significativas de posiciones en bonos uruguayos de moneda local. Luego del día de la publicación del documento, tanto la semana pasada como esta, el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido reuniones con los actores relevantes del mercado, buscando llevar tranquilidad sobre la publicación emitida del Diálogo Social”, dijo.

En ese marco, señaló que se han recibido consultas de inversores y que se trabaja en disipar las dudas que se puedan generar, explicando que el proceso llevará un tiempo y que no necesariamente el documento del Diálogo Social, tal como está planteado hoy, será lo que se eleve al Parlamento.

Asimismo, mencionó que, al día posterior de la publicación del documento, hubo “un movimiento brusco” del tipo de cambio que en la misma rueda logró suavizarse, en gran medida.

“Si comparamos el 29 de abril con el 28 de abril, vemos que el precio del dólar en Uruguay saltó de $ 39,871 a $ 40,288, es decir, un 1%. Creemos que, hasta que no haya más certezas sobre lo que se enviará al Parlamento, la volatilidad continuará. La magnitud de la misma dependerá de que el mercado crea que no habrá cambios sustantivos en las AFAP. Por ahora, los inversores están expectantes”, dijo Toledo.

Lanzamiento del Diálogo Social, auditorio del Sodre. Foto: Leonardo Carreño

Por su parte, Alberto Landeira, economista de Balanz Uruguay, consideró que los precios de los activos se han movido principalmente por factores globales más que por factores locales en las últimas semanas. “Si bien las discusiones en torno al funcionamiento del mercado de fondos previsionales pudieron tener un impacto, no creemos que sea el principal factor”, expresó a El Observador.

En ese sentido, añadió que las tasas de interés de los bonos en pesos han acompañado la evolución de sus pares de la región en los últimos dos meses.

No obstante, Landeira indicó que, en las últimas dos semanas, se vio un marcado interés de los inversores globales por las recomendaciones del Diálogo Social, buscando entender los alcances de las iniciativas y las implicancias para la economía y los mercados.

A partir de ese interés, identificó dos focos principales de preocupación. “En primer lugar, cambios en las AFAP podrían ser disruptivos para el mercado de deuda en moneda local. Hay que tener en cuenta que las AFAP son tenedoras relevantes de bonos en moneda nacional. De este modo, cambios en la forma en que las AFAP administran los portafolios podrían generar menor apetito de los inversores globales por bonos en pesos uruguayos”, sostuvo.

En segundo lugar, advirtió que algunas medidas asociadas al pilar de reparto podrían tener un impacto fiscal de mediano plazo. Por su parte, medidas que buscan reforzar la red de protección social podrían generar incrementos presupuestales en 2027-2028, recordó.

En cuanto a la volatilidad en el mercado de cambios, lo relacionó con la postura expansiva de la política monetaria, el shock adverso que representan los altos precios de la energía, las oscilaciones del dólar a nivel global y la caída en la producción de soja.

Por su parte, Adrián Moreira de la mesa de Operaciones de Bengochea Corredor de Bolsa señaló que se percibió “ruido de corto plazo”, más que nada por un tema de incertidumbre sobre lo que llegará al parlamento de lo planteado por el Diálogo Social. Agregó que el mayor impacto a nivel de tasas, riesgo país y tipo de cambio se espera al término del período de 60 días abierto por el MEF, en función de si lo alcanzado se percibe como “más estatizador o más pro mercado”.