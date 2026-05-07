Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
lluvia ligera
Viernes:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Opinión

Inteligencia artificial: el desafío que Uruguay ya empezó

La creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial no es un anuncio más: es una señal de hacia dónde quiere pararse el país en la economía que ya empezó.

7 de mayo de 2026 5:05 hs
El Observador | Pedro Michelini Lerena

Por  Pedro Michelini Lerena

Asesor estratégico en relaciones institucionales
Inteligencia maquina

Uruguay está frente a una de esas decisiones que, aunque parezcan técnicas, terminan marcando el rumbo por décadas. La creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial no es un anuncio más: es una señal de hacia dónde quiere pararse el país en la economía que ya empezó. La inteligencia artificial no es una moda ni un sector aislado. Es una nueva capa sobre la cual se va a reorganizar buena parte de la actividad económica. Va a atravesar el agro, la salud, la educación, la seguridad y, sobre todo, el empleo. La discusión, entonces, no es si Uruguay participa, sino cómo lo hace y con qué identidad. El desafío no está en la creación del centro en sí, sino en su capacidad de generar impacto real.

Si se transforma en una estructura más, no va a mover la aguja. Si, en cambio, logra articular formación, investigación y aplicación concreta en sectores productivos, puede convertirse en un verdadero motor de cambio. Ahí es donde Uruguay tiene una oportunidad interesante: no en replicar modelos, sino en desarrollar soluciones con sello propio. En el agro, por ejemplo, la combinación de inteligencia artificial con trazabilidad, genética y gestión de datos puede mejorar productividad y posicionamiento internacional. En la salud, la IA puede optimizar diagnósticos, gestión de pacientes y uso de recursos en un sistema que ya tiene cobertura amplia. En educación, el camino iniciado por Plan Ceibal puede profundizarse, integrando inteligencia artificial como herramienta cotidiana de aprendizaje.

Y en seguridad, el uso inteligente de datos puede ayudar a anticipar y prevenir, más que reaccionar. Pero hay además un elemento estratégico que empieza a tomar forma y que no siempre se dimensiona: la infraestructura. Uruguay, y particularmente el departamento de Canelones, viene consolidándose como un polo tecnológico con centros de datos ya operativos —como los de Antel y Google— y nuevas inversiones en camino.

Más noticias

De Montevideo a Bruselas: cómo Uruguay empezó a ganar peso en la agenda global

¿Cómo medir los homicidios vinculados al crimen organizado en Uruguay?

Esto no es menor. La inteligencia artificial necesita capacidad de procesamiento, almacenamiento y seguridad. Tener esa infraestructura en territorio nacional es una ventaja competitiva concreta. Si a eso se le suma la posibilidad de seguir ampliando esa red —con nuevos centros de datos en desarrollo desde el sector público y privado— Uruguay puede posicionarse no solo como usuario de inteligencia artificial, sino como plataforma regional para su despliegue. El impacto de todo esto en el empleo es directo. La inteligencia artificial va a cambiar la naturaleza del trabajo.

No se trata de una discusión teórica: se trata de cómo se forman las personas para ese nuevo escenario. Ahí hay avances, especialmente en el ecosistema emprendedor y en los jóvenes. Pero también hay una brecha clara en muchas pymes, que todavía no incorporan estas herramientas en su gestión diaria. Reducir esa distancia va a ser clave para sostener competitividad. En este camino, el rol de las personas es determinante.

Quiero reconocer a Bruno Gili, a quien conozco por referencias profesionales, y de quien tengo la convicción de que puede aportar una mirada seria y ejecutiva a este proceso. También es acertada la decisión del presidente Yamandú Orsi de confiar en él para impulsar esta agenda. Uruguay tiene hoy condiciones para avanzar con una lógica propia: escala manejable, institucionalidad sólida, infraestructura en crecimiento y talento en formación. Si logra articular esos elementos, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar productividad, generar empleo de calidad y proyectar al país hacia nuevos mercados. Se trata de construir una estrategia uruguaya de inteligencia artificial.

Las más leídas

Meteorólogo anunció que el ciclón "se fue" y bajó la intensidad del viento prevista para Uruguay, pero aclaró que "sigue el temporal"

Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en lanzar globos sonda de alta altitud para la recolección avanzada de datos atmosféricos

A un mes del Mundial 2026, una plataforma de streaming anunció que pasará los 104 partidos en Uruguay

Devolución IRPF 2026: los requisitos que establece DGI y el paso a paso para cobrarlo

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos