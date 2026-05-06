Meteorólogo anunció que el ciclón "se fue" y bajó la intensidad del viento prevista para Uruguay, pero aclaró que "sigue el temporal"

El meteorólogo Guillermo Ramis aseguró este miércoles que el ciclón extratropical que generaba preocupación en Uruguay perdió intensidad sobre el país y se desplazó hacia el sur del continente.

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“ Se fue el ciclón ”, afirmó Ramis al comenzar su pronóstico en Informativo Sarandí. Según explicó, el centro de la depresión “ anda por Comodoro Rivadavia ” y eso hará que en Uruguay se perciba solamente “la parte norte” del fenómeno.

“ Todo ese temor que teníamos de vientos muy fuertes ahora, en estos próximos días, está variando ”, señaló el meteorólogo. “Por lo menos al día de hoy”, aclaró.

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Ramis indicó que el cambio en la trayectoria del sistema redujo la intensidad de los vientos esperados para viernes y sábado.

“El viernes acá en Montevideo 60 km/h y en Punta del Este la racha 70 km/h. El sábado 40 km/h con racha de 50 km/h”, detalló.

De acuerdo a su pronóstico, el viernes estará “cubierto con lluvia”, con viento del suroeste al oeste. Para el sábado prevé algunos chaparrones, cielo cubierto y temperaturas entre 10 °C y 14 °C.

La lluvia se mantiene

Pese a la disminución del viento, Ramis sostuvo que las lluvias y tormentas previstas para este jueves continúan en pie. “La lluvia sigue. Sigue el temporal. Todo con tormenta y lluvia en la noche. Atardecer y noche”, indicó.

Según explicó, durante este miércoles podrían desarrollarse algunas “células de tormenta”, aunque no estaba seguro de que alcanzaran Montevideo. “Puede haber algunas precipitaciones”, agregó.

El meteorólogo también señaló que en las últimas horas hubo tormentas eléctricas en Soriano y Paysandú, aunque con “acumulados paupérrimos”.

“Son tormentas sin lluvia, solamente electricidad atmosférica”, sostuvo.

Cómo seguirá el tiempo

Ramis descartó por ahora una caída “drástica” de las temperaturas, aunque confirmó un descenso durante el fin de semana.

“El sábado sí hay un descenso a 14 grados, igual que el domingo”, explicó.

Para Montevideo, el pronóstico completo anunciado por el meteorólogo es el siguiente:

Miércoles: mínima de 18 °C y máxima de 23 °C, algo nuboso a nuboso, con posibles precipitaciones.

mínima de 18 °C y máxima de 23 °C, algo nuboso a nuboso, con posibles precipitaciones. Jueves: mínima de 17 °C y máxima de 19 °C, cubierto con tormentas y lluvias hacia la tarde y noche.

mínima de 17 °C y máxima de 19 °C, cubierto con tormentas y lluvias hacia la tarde y noche. Viernes: mínima de 11 °C y máxima de 13 °C, cubierto con lluvias y viento fuerte.

mínima de 11 °C y máxima de 13 °C, cubierto con lluvias y viento fuerte. Sábado: mínima de 10 °C y máxima de 14 °C, cubierto con algunos chaparrones.

mínima de 10 °C y máxima de 14 °C, cubierto con algunos chaparrones. Domingo: mínima de 8 °C y máxima de 14 °C, nuboso.

mínima de 8 °C y máxima de 14 °C, nuboso. Lunes: mínima de 9 °C y máxima de 16 °C, soleado.

mínima de 9 °C y máxima de 16 °C, soleado. Martes: mínima de 9 °C y máxima de 19 °C, soleado.

Además, Ramis afirmó que no se esperan complicaciones climáticas para la Maratón de Montevideo prevista para el domingo en la mañana. “Ningún problema”, respondió al ser consultado sobre el evento.