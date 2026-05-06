Las recomendaciones de la Intendencia de Montevideo en caso de tormentas fuertes: todo lo que tenés que saber

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La Intendencia de Montevideo decidió emitir recomendaciones preventivas luego de que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunciara la posibilidad de tormentas fuertes y precipitaciones entre la noche del martes 5 y el viernes 8 de mayo. El gobierno departamental exhortó a la población a mantenerse atenta a la evolución de los informes oficiales y a tomar recaudos para evitar accidentes o daños materiales.

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La comuna señaló especialmente la zona costera del departamento de Montevideo como un área donde se deben extremar precauciones. Según el comunicado, la combinación de fuertes vientos e intenso oleaje podría generar una subida anormal del nivel del agua.

Por ese motivo, las autoridades recomendaron evitar circular por la costa o hacerlo con especial cuidado mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

¿Qué medidas generales recomendó la Intendencia?

Entre las principales recomendaciones difundidas por la Intendencia figuran mantenerse atentos a los comunicados oficiales y reducir la circulación innecesaria tanto de personas como de vehículos.

Además, se sugirió retirar de jardines y balcones aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento y convertirse en proyectiles peligrosos. También se pidió asegurar puertas y ventanas exteriores y evitar permanecer cerca de ellas durante las tormentas.

Otro de los puntos destacados es la protección de personas vulnerables. El comunicado recomienda no dejarlas solas y prestar especial atención a adultos mayores, niños o personas con dificultades de movilidad.

¿Qué cuidados se deben tener ante posibles inundaciones?

Las autoridades recomendaron alejarse de ríos, arroyos, puentes y zonas susceptibles de inundación. También advirtieron sobre el riesgo de intentar atravesar calles o caminos inundados, tanto caminando como en vehículos.

En caso de existir riesgo de ingreso de agua a las viviendas, la Intendencia sugirió trasladar a lugares altos objetos de valor, documentación, aparatos eléctricos y productos tóxicos para evitar daños o contaminación.

Además, indicó que se debe cortar la llave general de electricidad de la vivienda para prevenir accidentes eléctricos.

¿Qué hacer si una vivienda se inunda o es necesario evacuar?

El comunicado establece que, en caso de inundación de una vivienda, se debe llamar al servicio de emergencias 911.

Si fuera necesaria una evacuación, la población puede comunicarse con el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) a través del teléfono 2480 40 92.

La Intendencia también insistió en seguir las indicaciones de las autoridades tanto si se recomienda evacuar como cuando se habilite el retorno a las viviendas.

¿Qué recomendaciones se difundieron para el tránsito?

La comuna incluyó una serie de medidas específicas para quienes deban conducir durante jornadas de lluvia intensa.

Entre ellas, recomendó circular con luces cortas encendidas, mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante y frenar con precaución para evitar derrapes.

También aconsejó disminuir la velocidad cuando haya acumulación de agua sobre la calzada y priorizar el tránsito por rutas principales durante el día.

Otro de los puntos subrayados es no intentar cruzar caminos, puentes o calles inundadas, incluso si se conoce el lugar, debido a los riesgos asociados a la corriente o al deterioro de la infraestructura.

Cómo sigue

Las autoridades meteorológicas y departamentales continuarán monitoreando la evolución de las condiciones climáticas durante los próximos días. Mientras se mantenga vigente el pronóstico de tormentas fuertes y precipitaciones, la Intendencia de Montevideo insistirá en la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales institucionales. También se prevé que los organismos de emergencia permanezcan activos ante eventuales situaciones de inundación, evacuaciones o incidentes derivados del temporal.