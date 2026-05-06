Mataron a un hombre de 33 años en Piedras Blancas: la Policía halló 37 vainas de bala en escena del crimen

La Policía de Montevideo investiga el homicidio de un hombre de 33 años en el barrio Piedras Blancas, según pudo confirmar El Observador en base a un comunicado de la jefatura departamental.
En la madrugada de este miércoles, personal policial fue notificado de que un hombre había sido ingresado a la Policlínica de Capitán Tula por una herida de arma de fuego en la cabeza.
Ante esto, los efectivos se dirigieron hasta el lugar y allí entrevistaron a dos personas, quienes aseguraron haber trasladado a la víctima en un auto particular hasta el centro médico tras encontrarlo herido sobre las calles Continuación Curupurú y Matilde Pacheco.
Efectivos de Policía Científica fueron hacia la escena para realizar los relevamientos correspondientes y terminaron ubicando 37 vainas de bala.
Tras ser ingresado al Capitán Tula fue posteriormente derivado al Hospital Maciel, donde posteriormente falleció.
El hecho está en manos de la Fiscalía y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional