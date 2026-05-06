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Mataron a un hombre de 33 años en Piedras Blancas: la Policía halló 37 vainas de bala en escena del crimen

La víctima falleció esta madrugada producto de un disparo de armo de fuego en la cabeza, según informó la Policía

6 de mayo de 2026 12:29 hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

La Policía de Montevideo investiga el homicidio de un hombre de 33 años en el barrio Piedras Blancas, según pudo confirmar El Observador en base a un comunicado de la jefatura departamental.

En la madrugada de este miércoles, personal policial fue notificado de que un hombre había sido ingresado a la Policlínica de Capitán Tula por una herida de arma de fuego en la cabeza.

Ante esto, los efectivos se dirigieron hasta el lugar y allí entrevistaron a dos personas, quienes aseguraron haber trasladado a la víctima en un auto particular hasta el centro médico tras encontrarlo herido sobre las calles Continuación Curupurú y Matilde Pacheco.

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Efectivos de Policía Científica fueron hacia la escena para realizar los relevamientos correspondientes y terminaron ubicando 37 vainas de bala.

Tras ser ingresado al Capitán Tula fue posteriormente derivado al Hospital Maciel, donde posteriormente falleció.

El hecho está en manos de la Fiscalía y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional

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