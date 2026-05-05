"Parecen vivir en Narnia y no en el Uruguay": Cosse propuso un nuevo anexo al Palacio Legislativo y generó críticas desde la oposición

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , remitió a la Comisión Administrativa del Parlamento un proyecto que plantea reformas en el entorno del Palacio Legislativo , incluyendo la construcción de un nuevo edificio anexo . La iniciativa será tratada el jueves 14 de mayo.

Según la propuesta, el nuevo anexo tendría unos 2.600 metros cuadrados y albergaría oficinas, áreas de archivo, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio . Además, se prevé destinar parte del espacio a un hogar estudiantil y un centro CAIF. El edificio se ubicaría sobre la calle Ramón Escobar, que conecta la avenida del Libertador con Francisco Acuña de Figueroa.

El proyecto también incluye una intervención urbana en la zona, con la semipeatonalización de un tramo de General Flores, cambios en semáforos, paradas de ómnibus y flechamientos, así como la eliminación de un carril en la avenida de las Leyes para ampliar espacios verdes.

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La iniciativa generó cuestionamientos desde la oposición. El senador Sebastián Da Silva afirmó que “ Ni siquiera voy a entrar en las consideraciones; si hay una prioridad última que tenemos en el partido es hacer obras para los políticos ”.

“El antecedente de la vicepresidenta es haber hecho, entre otras cosas, una cancha de baby fútbol de US$ 1 millón. Yo no quiero ser partícipe de ningún tipo de obra que dirija Carolina Cosse. Sus antecedentes son lo suficientemente emblemáticos como para ni siquiera mirar la maqueta; no me interesa”, agregó.

Consultado sobre la postura de su partido, Da Silva sostuvo que la difusión del proyecto generó “sorpresa” y que “lo único que hubo en el grupo de WhatsApp fue desconcierto y algún comentario fuera de lugar”.

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi consideró que la propuesta está “fuera de lugar”. “El país no está para gastar dinero en cosas innecesarias. Tenemos un ámbito de trabajo excelente; hay una serie de modificaciones que no las entendí. No estamos de acuerdo, sin ninguna duda; este es el Parlamento y no se pueden tomar decisiones de autócratas”, señaló.

Rechazo del Partido Colorado

La bancada de senadores del Partido Colorado manifestó su “rechazo enérgico, frontal y absoluto” al proyecto impulsado por Cosse.

“Estamos frente a un mal uso de recursos públicos y una iniciativa profundamente insensible que revela hasta qué punto el gobierno está desconectado de la realidad que vive el Uruguay. Mientras miles duermen en la calle, mientras la pobreza infantil sigue siendo una herida abierta, mientras a las familias uruguayas no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes y mientras la inseguridad arrebata la tranquilidad a barrios enteros, la respuesta del gobierno y del Frente Amplio es levantar un nuevo edificio para uso de los políticos”, señalaron.

Además, cuestionaron la propuesta de modificar la circulación en la zona: “A eso se suma la insólita idea de quitarle un carril a avenidas ya colapsadas, agravando el caos del tránsito capitalino y castigando una vez más al ciudadano común que pierde horas en el embotellamiento”.

“Quienes impulsan esto, parecen vivir en Narnia y no en el Uruguay. No ven y no escuchan lo que pasa en la calle, en los barrios, en los hogares uruguayos”, agregaron.

En la declaración, firmada por los senadores Gustavo Zubía, Tabaré Viera, Robert Silva, Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry, se convocó a otras fuerzas políticas a acompañar el rechazo a la iniciativa.