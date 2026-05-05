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Condenaron a propietaria de residencial en Florida por maltrato a ancianos: deberá cumplir prisión efectiva

La Justicia dispuso su condena como autora penalmente responsable de reiterados delitos de violencia privada, lesiones graves, omisión de asistencia y desacato, entre otros

5 de mayo de 2026 12:54 hs
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Una mujer fue condenada en el departamento de Florida tras una investigación por maltrato a residentes en un hogar de ancianos ubicado en Fray Marcos.

El caso se originó en marzo, cuando personal de la Seccional Segunda trabajó en una denuncia por situaciones ocurridas en el establecimiento, vinculadas a agresiones y omisiones de asistencia hacia personas mayores. A partir de las actuaciones policiales elevadas a la Justicia, la indagada había sido formalizada y quedó a la espera de la sentencia.

Días atrás, el Juzgado Letrado de 1° Turno dispuso su condena como autora penalmente responsable de reiterados delitos de violencia privada, lesiones graves, omisión de asistencia, desacato, abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces y abandono de personas incapaces.

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La pena fijada fue de 24 meses de prisión: los primeros 11 meses deberán cumplirse en régimen de privación de libertad efectiva, mientras que los 13 meses restantes serán bajo libertad a prueba, con las condiciones previstas en el artículo 295 bis del Código del Proceso Penal.

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