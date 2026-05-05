Condenaron a propietaria de residencial en Florida por maltrato a ancianos: deberá cumplir prisión efectiva

Una mujer fue condenada en el departamento de Florida tras una investigación por maltrato a residentes en un hogar de ancianos ubicado en Fray Marcos.

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El caso se originó en marzo, cuando personal de la Seccional Segunda trabajó en una denuncia por situaciones ocurridas en el establecimiento, vinculadas a agresiones y omisiones de asistencia hacia personas mayores. A partir de las actuaciones policiales elevadas a la Justicia, la indagada había sido formalizada y quedó a la espera de la sentencia.

Días atrás, el Juzgado Letrado de 1° Turno dispuso su condena como autora penalmente responsable de reiterados delitos de violencia privada, lesiones graves, omisión de asistencia, desacato, abuso de la inferioridad psicológica de personas incapaces y abandono de personas incapaces.