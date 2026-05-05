Presentaron escrito para postergar audiencia por medidas cautelares de Moisés Martínez, que sigue internado en el Pasteur

La defensa de Moisés Martínez , condenado por asesinar a su padre, presentó un escrito para que audiencia judicial prevista para este jueves en la que se analizarían supuestos incumplimientos de las medidas cautelares impuestas al acusado sea postergada, confirmó a El Observador el abogado Rodrigo Rey .

La solicitud de aplazamiento fue presentada por el equipo legal del joven ante la Justicia , en una instancia en la que se iba a evaluar el cumplimiento de las condiciones fijadas tras su condena por homicidio.

Martínez permanece internado en el Hospital Pasteur desde el pasado fin de semana, luego de haber ingerido una cantidad de medicación psiquiátrica superior a la recetada.

El detrás del intento de autoeliminación de Moisés Martínez, que triplicó la dosis de psicofármacos considerada de riesgo

El equipo interdisciplinario que lo acompaña informó que el joven atraviesa un “ estado de salud mental delicado ”, con un cuadro de “ alta ansiedad, significativa angustia y desajustes vinculados a lo vivenciado ” desde su salida del centro penitenciario.

Según el comunicado, tenía agendada una consulta en salud mental para este jueves 6 de mayo. También advirtieron que la difusión de información en medios y la exposición de su domicilio —cuya reserva había sido dispuesta judicialmente— lo colocaron “en una situación de vulnerabilidad junto a su familia” y profundizaron su malestar.

En relación con los supuestos incumplimientos informados por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, el equipo sostuvo que serán abordados en audiencia, aunque afirmó que “dichos aspectos ya han sido regularizados”. Indicaron que los registros de UTE fueron comunicados a la Justicia dentro de los plazos y que se presentó la documentación correspondiente para la instalación de la baliza, además de haber solicitado traslado para atención psiquiátrica.

También manifestaron preocupación por la difusión de información sensible del caso, como registros policiales, llamadas al 911 y datos del domicilio fijado para la prisión domiciliaria, y pidieron “respeto al momento de informar sobre esta situación”.

El episodio que derivó en la internación ocurrió el 1° de mayo, cuando Martínez ingirió en su domicilio una dosis de psicofármacos que triplicaba el nivel considerado de riesgo, en un contexto de descompensación emocional vinculada a la exposición pública de su caso.

El joven, de 28 años, fue condenado en abril a 12 años de prisión por el homicidio de su padre y desde el 20 de ese mes cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica mientras la sentencia no queda firme.