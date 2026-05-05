Finaliza hoy el plazo para que Rampla Juniors pague lo que adeuda; mirá qué pasa si no consigue el dinero

La situación de Rampla Juniors es crítica y se encuentra en una carrera contrarreloj que vence este mismo martes a la hora 23.59 luego de que en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) postergara el pasado jueves hasta esta jornada, el plazo de pago para que pudiera ponerse al día con sus deudas y poder tomar parte del torneo de la Divisional C.

Desde los ramplenses marcaron que Foster Gillett, dueño de la sociedad anónima deportiva (SAD) que gerencia al club, había prometido saldar las deudas de la institución antes del pasado fin de semana , en el que Rampla iba a debutar en la Divisional C (por primera vez en toda su historia) el pasado sábado a la hora 10 ante Mar de Fondo.

Rampla Juniors atraviesa un momento dramático tras un 2025 catastrófico que lo llevó a la Divisional C (ex Primera División Amateur).

Para poder competir esta temporada, los picapiedras debe cancelar deudas con la Mutual que ascienden a US$ 350.000 . A eso se suman deudas con proveedores que son aparte.

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El plazo original vencía el pasado jueves 30 de abril, pero al no poder concretar el pago, la AUF otorgó una prórroga que finaliza este martes a la hora 23.59.

La responsabilidad del pago recae sobre el empresario estadounidense Foster Gillett, propietario del 100% de las acciones de la SAD de Rampla.

Según Gastón Tealdi, presidente de la SAD, el inversor se había comprometido personalmente con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, a girar los fondos, pero hasta la mañana de este martes, el dinero no ha llegado. Tealdi calificó la situación como una "pesadilla" y reveló que hace una semana no tiene contacto con Foster Gillett.

El club logró postergar su partido debut contra Mar de Fondo para este miércoles a la hora 15 en el Estadio Olímpico, ganando algo de aire.

Sin embargo, sin el capital extranjero, es prácticamente imposible que la institución pueda hacer frente a un monto tan elevado, dejando el futuro del "picapiedra" supeditado exclusivamente a que aparezca la transferencia del inversor en las próximas horas.

De no aparecer, Rampla Juniors no podrá participar en la Divisional C este año y el año que viene, en caso de pagar las deudas que tiene, deberá jugar nuevamente en la C.