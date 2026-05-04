Así se perfilan las dos series del Torneo Intermedio: mirá qué puestos están definidos y qué puede pasar en la última fecha del Torneo Apertura

A falta de una fecha para que concluya el Torneo Apertura , los equipos ya se perfilan para integrar el grupo A o el B de lo que será el Torneo Intermedio .

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A diferencia de lo que ocurrió desde 2017, cuando se creó el Intermedio, los grupos ya no se conforman según si terminan en posición impar o par.

El año pasado mutó la forma de integración de los grupos.

El campeón, Racing, irá al grupo A con el 4°, 5°, 8°, 9°, 12º, 13º y 16° del Torneo Apertura.

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Por ahora hay clásico (y sería en la primera fecha, en el Campeón del Siglo), porque Peñarol es cuarto y Nacional noveno.

Pero Peñarol puede llegar a ser segundo (si supera por diferencia de goles a Deportivo Maldonado), tercero, o caer, hasta un octavo lugar.

El grupo B estará integrado por el 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 14º y 15º.

El único corte que tiene la tabla está entre el puesto 13 (Wanderers con 17) y el 14 (Juventud con 12). Pero ni siquiera están definidas las colocaciones de los tres últimos porque Juventud, Progreso y Cerro pueden variar sus lugares entre esas tres ubicaciones.

Así están actualmente las posiciones del Apertura:

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Así se jugará la fecha 15 del Torneo Apertura, que será clave para la integración de los grupos.