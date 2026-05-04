Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / POSICIONES

Así se perfilan las dos series del Torneo Intermedio: mirá qué puestos están definidos y qué puede pasar en la última fecha del Torneo Apertura

Mirá cómo se van armando las dos series del Torneo Intermedio y qué resta definirse para la última fecha del Torneo Apertura

4 de mayo de 2026 22:01 hs
Leandro Umpiérrez

Leandro Umpiérrez

Foto: Enzo Santos/FocoUy

A falta de una fecha para que concluya el Torneo Apertura, los equipos ya se perfilan para integrar el grupo A o el B de lo que será el Torneo Intermedio.

A diferencia de lo que ocurrió desde 2017, cuando se creó el Intermedio, los grupos ya no se conforman según si terminan en posición impar o par.

El año pasado mutó la forma de integración de los grupos.

El campeón, Racing, irá al grupo A con el 4°, 5°, 8°, 9°, 12º, 13º y 16° del Torneo Apertura.

Peñarol suma y suma lesionados: quedó afuera un jugador que Diego Aguirre le iba a dar la titularidad hoy ante Defensor Sporting por el Torneo Apertura

Peñarol 1-1 Defensor Sporting por el Torneo Apertura: el aurinegro mejoró pero solo un tiempo y acumula siete partidos sin poder ganar

Por ahora hay clásico (y sería en la primera fecha, en el Campeón del Siglo), porque Peñarol es cuarto y Nacional noveno.

Pero Peñarol puede llegar a ser segundo (si supera por diferencia de goles a Deportivo Maldonado), tercero, o caer, hasta un octavo lugar.

El grupo B estará integrado por el 2°, 3°, 6°, 7°, 10°, 11°, 14º y 15º.

El único corte que tiene la tabla está entre el puesto 13 (Wanderers con 17) y el 14 (Juventud con 12). Pero ni siquiera están definidas las colocaciones de los tres últimos porque Juventud, Progreso y Cerro pueden variar sus lugares entre esas tres ubicaciones.

Así están actualmente las posiciones del Apertura:

Embed

Así se jugará la fecha 15 del Torneo Apertura, que será clave para la integración de los grupos.

Fecha 15 Torneo Apertura

Las más leídas

Darwin Núñez llegó a un acuerdo con los dueños de Al-Hilal de cara a un mejor futuro para el delantero de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Peñarol 1-1 Defensor Sporting por el Torneo Apertura: el aurinegro mejoró pero solo un tiempo y acumula siete partidos sin poder ganar

Jorge Bava se mostró muy crítico con los "accidentes" defensivos de Nacional e informó que el Diente López no viaja a Colombia por Copa Libertadores

¿Quién va a ganar el Mundial? Le preguntamos a tres inteligencias artificiales y este fue su veredicto

Temas

Torneo Apertura Torneo Intermedio

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos