Diego Aguirre: el tirón de orejas que tendrá Washington Aguerre puertas adentro en Peñarol y los jugadores que recupera para la "final" con Platense

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre destacó el repunte que mostró su equipo en pasajes del encuentro ante Defensor Sporting, por la fecha 14 del Torneo Apertura, y puso la mira en Platense, para el crucial duelo de Copa Libertadores que el aurinegro tendrá el jueves (hora 19.00, Vicente López, cuarta fecha del grupo E).

"Creo que el equipo mejoró mucho, generamos buenas cosas, desde mi punto de vista merecimos, pero no pudimos concretar ese segundo gol, tuvimos posibilidades pero terminamos empatando. Creo que el equipo mostró una mejor cara" , dijo a la transmisión oficial de televisión, concepto que reiteró en la primera pregunta de la conferencia de prensa.

"Fuimos superiores pero no supimos resolverlo , ya está, a pensar en el jueves y en tratar de traer un buen resultado", expresó.

La molestia con la expulsión de Washington Aguerre

El final del partido estuvo marcado por la insólita expulsión de Washington Aguerre.

El golero vio amarilla por protestarle a Mathías De Armas una falta inexistente y luego de ser amonestado, pateó violentamente la pelota por lo que vio la segunda amarilla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/2051462789475017010&partner=&hide_thread=false ¡¡DOS AMARILLAS EN TRES SEGUNDOS Y ROJA INSÓLITA PARA AGUERRE!!



El golero de Peñarol se pasó en la protesta y De Armas lo EXPULSÓ.



Las CARAS de Aguirre no tienen desperdicio.



Barbas tuvo que ponerse los guantes, ya que no había más cambios. #LigaUruguayaEnDSPORTS pic.twitter.com/igDTkVHhZN — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) May 5, 2026

"Fue un incidente, una protesta, lo mismo que viste vos. No hablé con él", le dijo a la televisión.

Luego, en conferencia agregó: "No nos puede pasar, ya lo hablaremos internamente".

El destaque para los juveniles de Peñarol

"Me quedé con una rara sensación al no darse el resultado, pero la verdad que el equipo se entregó, jugaron varios pibes nuevos, uno debutando (Brian Barboza), Facu Álvez que lo hizo muy bien, volvió (Germán) Barbas. Hay cantidad de cosas buenas que pasan que no lucen por no haber ganado, pero tenemos que mirar más allá".

Consultado por qué le está dando oportunidades a los juveniles luego de que el 21 de abril declarara que "no era momento para los juveniles", Aguirre dijo: "Las lesiones dan espacio para los jugadores jóvenes, lo hicieron muy bien, es una de las cosas a rescatar. Facu Álvez muy bien, Barboza en su primer partido para mí lo hizo muy bien, Barbas. Tener ocho, nueve bajas, te abre espacio para que puedan jugar los jóvenes, lo hicieron bien y estoy muy contento de que hayan tenido sus minutos".

El estado de ánimo y su continuidad al frente de Peñarol

En un par de preguntar, a Aguirre le dijeron si se sintió "defendido" por los jugadores esta noche y le preguntaron cómo se sentía para los desafíos que se vienen.

El presidente Ignacio Ruglio lo respalda en su continuidad pero empezó a crecer con el paso de las derrotas y los días, la posibilidad de que Aguirre renuncie para el caso de que no logre clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

"Los veo bien, para mí hoy el equipo mostró una buena actitud, una buena energía, se veía en el campo, lo intentamos, lo merecimos. No se pudo dar. Para el jueves somos conscientes de la trascendencia del partido y vamos a preparar esa final", expresó sobre sus jugadores.

Cuando le preguntaron por su sentir respondió: "Muy bien, esperando el jueves. Es parte de las situaciones que se dan, pero la verdad que estoy muy bien, obviamente no es lo que querés, no es lo que esperás o te sentís triste porque no se dan los resultados, pero los jugadores están trabajando de buena forma y todos queremos mejorar y salir de este momento".

Según Diego Aguirre, el jueves vuelve Maximiliano Olivera y otros dos lesionados

"Hay algunos que tenemos la información de que van a estar, van a entrenar mañana y seguramente van a quedar a la orden, seguramente Maximiliano Olivera, Eduardo Darias y Lucas Ferreira. Es importante, son jugadores que se están extrañando, que estamos necesitando. Se ha hablado mucho de la cantidad de las lesiones, es una realidad. Recuperar algunos de ellos va a hacer que estemos más fuertes".

Cuando le preguntaron por Luis Angulo, pareció responder con sinceridad al decir: "Está en duda, está en duda, creo que no, pero quedan algunas horas para eso".

"Es una racha bastante adversa en la cantidad de lesiones, jugadores en su mayoría titulares que no están a la orden, ha trastocado mucho, estamos trayendo jugadores de abajo que están teniendo su oportunidad, lo están haciendo bien, estamos resolviendo cada partido. pero obvio que estamos con esas bajas que nos preocupan mucho", indicó.

Las salidas de Franco González y Diego Laxalt

20260503 Franco González Peñarol Defensor Sporting Torneo Apertura 2026. Foto Enzo Santos Focouy (2) Franco González Foto: Enzo Santos/FocoUy

"Fue más precaución que otra cosa. Habían hecho un esfuerzo, recién vienen ganando ritmo, creo que jugaron bien los dos y fueron variantes por precaución teniendo el partido el jueves", sostuvo el DT.

Los goles de pelota quieta que toma Peñarol

"Son situaciones de juego que trabajamos como tantas otras cosas, a veces es un detalle, una virtud del rival, un anticipo, situaciones que son muy difíciles de controlar. En la situación de la primera pelota que desvían, más allá de que tenés la referencia de marca, es muy difícil porque es un segundo, un ataque al espacio que es muy difícil de marcar, y lamentablemente recibimos el empate", comentó.

Consultado porque este lunes se cumplió un mes del último triunfo de Peñarol, 1-0 a Progreso por el Torneo Apertura, Aguirre respondió mirando al partido contra Platense: "Es un dato adverso, sin ninguna duda, pero me parece que es un partido aparte, lo considero afuera de cualquier dato porque es un partido decisivo, no importa lo anterior ni nada, importa lo que pase ese partido".

El hincha y la tensión en el Campeón del Siglo

"Son situaciones entendibles, así como es todo festejo cuando las cosas van bien los momentos difíciles hay que entenderlos porque es muy pasional el hincha, está dolido como estamos nosotros, es normal que no esté contento como lo estamos todos. A los hinchas los he visto en todas las situaciones, son momentos emocionales como es el fútbol y tenemos que atravesarlos", opinó el DT.

Franco Escobar se fue insultado por los hinchas de Peñarol.

También le preguntaron por el enojo de Matías Arezo quien tuvo un fuerte cruce con Juan Sorondo y a Aguirre le preguntaron si hubo ofuscación entre los propios jugadores de Peñarol: "Ofuscados sí, pero no entre ellos, es como una especie de frustración por no sacar el resultado, puede haber reacciones que no son justificadas para nada, hay un cierto nerviosismo que tiene sus riesgos porque podés perder un jugador como pasó hoy".

En la última pregunta le consultaron de qué argumentos se agarra para decir que Peñarol tiene chances el jueves para el duelo con Platense por Copa Libertadores: "Juega Peñarol por Copa, es el argumento más fuerte que tengo".