Diego Aguirre: la fecha de retorno de Matías Arezo,la razón de la salida de Abel Hernández y el "no" a los juveniles para este momento de Peñarol

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, volvió a lamentar otra baja actuación de su equipo en el Torneo Apertura, se mostró apesadumbrado por la ola de lesionados que tiene en el plantel y dio una tajante respuesta sobre la posibilidad de darle más minutos a los futbolistas juveniles que tiene a disposición.

Tras el empate 2-2 en el Campeón del Siglo contra Juventud , por la fecha 12 del Torneo Apertura, Aguirre dijo: "Fue un partido donde en el primer tiempo no jugamos nada , en el segundo tuvo actitud, lo fue a buscar, pero no pudimos lograr la victroria que es lo que queríamos".

"Estamos en una racha negativa, con resultados adversos, con lesionados y estamos en un momento complicado.Hay que salir, trabajar mucho e intentar ganar el próximo partido", declaró a la televisión.

"Estamos todos impacientes, nosotros también, somos los primeros que estamos impacientes y los jugadores. Está claro que la gente está queriendo otra cosa y nosotros también", expresó.

La insólita racha de Peñarol en lesiones se amplió en el partido ante Juventud: Maximiliano Olivera salió al inicio del partido y Luis Angulo en el segundo tiempo

Consultado sobre la lesión que experimentó a los 5' de juego el capitán, Maximiliano Olivera, Aguirre respondió: "Sintió una molestia ahí atrás, veremos qué es".

Posteriormente, en conferencia de prensa, Aguirre dijo: "En el segundo tiempo el equipo tuvo actitud, fue a buscar, al menos pudimos encontrar situaciones de gol y marcar dos goles. Siempre sacás cosas buenas, pero como no sacás el resultado no hay muchas cosas que luzcan".

"Venimos arrastrando cantidad de bajas en los últimos partidos lo que está afectando el normal rendimiento. Estamos con estos resultados que no se están dando y obviamente los primeros que estamos preocupados somos nosotros y los jugadores que también sienten que tenemos que tener otros rendimientos, pero hay que trabajar y pensar en el próximo partido y tratar de ganarlo".

El domingo, Peñarol jugará contra Wanderers en el Estadio Centenario, a la hora 19.00.

"No estamos en un buen momento y los rivales juegan sueltos, con sus virtudes, pero claro que los que tenemos que mejorar somos nosotros, porque no estamos encontrando las situaciones, los caminos al gol, lo que queremos que pase. A veces son rachas adversas y tenemos que salir de esto", admitió el DT.

Cuando le preguntaron por el ingreso de Franco "Cepillo" González, expresó: "Entró muy bien, fueron unos 20 minutos, generó peligro, si me decís algo positivo hoy es que entró muy bien".

El retorno de Matías Arezo

"Está para el próximo partido, ayer sentía una molestia, se le hicieron estudios, no tenía lesión pero había riesgo de que pasara algo, por lo que ayer decidimos que quedara afuera de la convocatoria", manifestó sobre la ausencia de Matías Arezo y su esperado regreso ante Wanderers.

También le preguntaron por qué puso a Jesús Trindade por el lesionado Olivera y no le dio oportunidad a Lucas Hernández o Diego Laxalt: "Es el que más ritmo tiene. Lucas viene de un período prolongado sin jugar, cuesta entrar en un partido con tanto ritmo. Pensamos que era lo mejor, creo que cumplió bien. Cuando no se da el resultado no hay demasiadas cosas positiivas porque no conseguimos el objetivo. Es válido, tenemos que aceptar las críticas porque así como en los momentos buenos recibimos elogios, hoy me parece bien que haya impaciencia y tenemos que estar fuertes e ir por lo que viene".

"Así como te contagiás de optimismo cuando las cosas salen bien, también hay preocupación obvia por lo que ha pasado en los últimos partidos y creo que afecta porque sentimos la responsabilidad, la obligación de ganar y nos cuesta superar a los rivales como hoy que fue un partido totalmente abierto que terminamos empatando pero así como pudimos haberlo ganado también pudimos haber perdido", opinó.

Sobre la salida de Abel Hernández expresó: "La falta de ritmo, de minutos de juego, estaba con riesgo de alguna situación de molestia. Si lo hacíamos jugar los 90' había posibilidades de que se pudiera lesionar".

"Está siendo difícil revertir los resultados. Hay que seguir, esto no terminó y quedan tres partidos de este Apertura que lo vamos a pelear, y los partidos de Copa también; está todo por definirse", agregó.

"No estuvimos con la recuperación de pelota que nosotros tenemos, con la presión que podemos hacer, la presión alta para generar cosas como podemos hacerlo. Se dio un partido complicado donde nos hacen un gol en el último minuto del primer tiempo, costó reponerse de eso, fuimos a buscar, encontramos el gol y ahí el partido se hizo de ida y vuelta. Tomamos el segundo, también fuimos a buscar y lo conseguimos, pero no alcanzó. No hay mucho para destacar del equipo, más allá de la actitud y la entrega del segundo tiempo, la verdad que me gustó pero como no alcanza, sabe a poco".

En la última pregunta le consultaron si ante la pandemia de lesiones y la falta de ritmo con la que terminó el partido, no es un buen momento para darle más cabida a los juveniles. "Hay que tener criterio y en situaciones difíciles como estamos pasando es fácil decir de los juveniles, pero es un momento de presión donde no veo que la solución sea esa. Son muy buenos jugadores, pero no me parece que en este momento como estamos tengamos que apostar a los juveniles como una solución porque tenemos que apoyar a los jugadores que tenemos, a los que van a estar definiendo este campeonato, a los que van a jugar en la Copa y para mí no es momento de los juveniles".