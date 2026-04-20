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La insólita racha de Peñarol en lesiones se amplió en el partido ante Juventud: Maximiliano Olivera salió al inicio del partido y Luis Angulo en el segundo tiempo

Peñarol sumó este lunes dos lesionados más a su plantel: Maximiliano Olivera, con un posible desgarro, y Luis Angulo con una sobrecarga muscular

20 de abril de 2026 23:34 hs
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La mala racha de Peñarol con las lesiones se agrandó este lunes -en el empate 2-2 con Juventud por la fecha 12 del Torneo Apertura- con dos nuevos nombres que se suman a la sanidad del club: el capitán Maximiliano Olivera y el extremo colombiano Luis Angulo.

Olivera salió en las primeras de cambio.

A los 3' subió a sacar un lateral y se saludó con su excompañero en Wanderers, Sergio Blanco, actual entrenador de Juventud.

A los 5' subió e intentó sacar un centro. Le salió corto y rastrero pero inmediatamente levantó un brazo y cayó tendido.

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En el campo demostró visibles signos de dolor y rápidamente salió sustituido tomando su lugar Jesús Trindade.

Se le colocó hielo en el banco en el posterior de la pierna izquierda.

El diagnóstico inicial es que el jugador se rompió y estará alrededor de un mes de baja por un desgarro.

Sin embargo, eso será objeto de estudios en las próximas horas.

El jugador había arrancado la temporada afuera por un esguince de rodilla.

En el segundo tiempo, el que se lastimó fue Angulo, también con una molestia muscular.

20260420 Renzo Rabino, Luis Angulo y Alejo Cruz Peñarol Juventud Torneo Apertura 2026. Foto Felipe Mereola Focouy (4)
Renzo Rabino, Luis Angulo y Alejo Cruz

Renzo Rabino, Luis Angulo y Alejo Cruz

Tuvo que dejar el campo a los 56' tomando su lugar Facundo Batista.

Es otro jugador que será evaluado en las próximas horas.

Todos los jugadores en sanidad

Matías Arezo había sido el último en sumarse a la sanidad de Peñarol, quedando afuera de la convocatoria de este lunes por una lesión muscular.

Los estudios que le practicaron descartaron desgarro, pero su ausencia se sintió y ahora se espera que pueda jugar el domingo contra Wanderers.

Leonardo Fernández viajó este lunes a España donde será operado el miércoles de una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla derecha.

Nahuel Herrera se recupera de una operación en el hombre que se realizó en España el mes pasado.

Javier Cabrera se recupera de una rotura de ligamentos de la rodilla que experimentó en octubre.

El año pasado pasaron por ese transe Tomás Olase (que no ha estado a la orden en ningún partido oficial esta temporada, Eduardo Darias y Germán Barbas.

En materia de juveniles que ya han jugado en Primera, Brandon Álvarez se recupera de un desgarro.

Lorenzo Couture de una lesión en el hombro.

Diego Laxalt y Lucas Hernández ya se recuperaron de lesiones musculares pero Aguirre no los usó hoy por estar carentes de ritmo.

Abel Hernández, lesionado en la rodilla a comienzos de año, todavía no está para jugar 90', al igual que Darias.

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