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La maldición de Peñarol: la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha de Leonardo Fernández se suma a otros cuatro jugadores del plantel que sufrieron la misma lesión en 14 meses

Los dirigidos por Diego Aguirre no tienen suerte en este tipo de problemas dentro de la cancha

20 de abril de 2026 12:41 hs
Leonardo Fernández es atendido en Peñarol en el final del partido ante Independiente Santa Fe por Copa Libertadores

Leonardo Fernández es atendido en Peñarol en el final del partido ante Independiente Santa Fe por Copa Libertadores

Leonardo Fernández viajó a Madrid para operarse con el Dr. Manuel Leyes del ligamento cruzado de su rodilla derecha se suma a una cantidad importante de futbolistas de Peñarol que en un corto lapso, en este mismo plantel, sufrieron la misma lesión.

El media punta aurinegro sufrió a los 85 minutos una fortísima entrada del zaguero Víctor Martínez de Independiente Santa Fe en el debut de la Copa Libertadores, en el que igualaron 1-1 en Bogotá.

"Me visualizo con una muy buena recuperación": Leo Fernández habló antes de viajar a España y confirmó su cirugía, si bien dijo que podría "fortalecer y jugar" con Peñarol

Malas noticias para Patricio Pacífico, el uruguayo fichado por FC Barcelona B, que sufrió una dura lesión y se fue llorando; mirá el video

A partir de allí, el jugador terminó rengueando y se le trancó la rodilla.

Si bien recuperó un balón en tres cuartos de cancha e intentó avanzar en una jugada más cerca del final del encuentro, la rodilla le dijo basta.

Se paró y comenzó a renguear, sabiendo que el partido se terminaba enseguida.

Una vez consumado el empate 1-1 en Bogotá por Copa Libertadores, se tiró al piso y la sanidad de Peñarol fue corriendo a atenderlo y allí él le explicó que tenía la rodilla en mal estado y eso se puede ver en este otro video.

El informe de los carboneros del pasado martes fue muy escueto y no dio más detalles de la misma.

"Sanidad: luego de realizados los estudios a Leonardo Fernández, se constató una lesión de rodilla que requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días. Luego de la misma se evaluarán los pasos a seguir y el tiempo de recuperación", expresó el club.

El Dr. Manuel Leyes, que lo verá este martes, ya operó a Nahuel Herrera del hombro hace pocas semanas, y a su vez, ha intervenido a Luis Suárez, Zinedine Zidane, Luca Modric y Jude Bellingham, entre otros.

Una lista de los jugadores de Peñarol que se rompieron los cruzados últimamente

Leonardo Fernández con su rotura de ligamentos cruzados defendiendo a Peñarol, se suma a una lista importante en cantidad, de futbolistas aurinegros que han sufrido la misma lesión en un tiempo corto.

Estos son los que hasta ahora han tenido esta lesión en el último año:

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Tom&aacute;s Olase

Tomás Olase

Tomás Olase: El juvenil zaguero de Peñarol se lesionó el 1° de febrero de 2025, en el debut del Torneo Apertura, a pocos segundos de haber ingresado en la victoria 3-1 ante Progreso en el Estadio Centenario.

Boston River vs Peñarol Torneo Apertura Eduardo Darias festejo
Eduardo Darias&nbsp;

Eduardo Darias

Eduardo Darias: El volante también sufrió una rotura de ligamentos cruzados en marzo de 2025, a pesar de haber estado jugando con dolor durante un tiempo.

El mensaje desde el sanatorio de la joya juvenil de Peñarol, Germán Barbas
Desde el sanatorio en el que lo operaron, Germ&aacute;n Barbas se tom&oacute; una foto

Desde el sanatorio en el que lo operaron, Germán Barbas se tomó una foto

Germán Barbas: En abril de 2025, el prometedor juvenil ascendido por Diego Aguirre a la Primera división de Peñarol, sufrió una rotura de ligamentos cruzados en un entrenamiento.

20250907 Ignacio Ruglio escribió dándole fuerzas a Javier Cabrera
Ignacio Ruglio escribi&oacute; d&aacute;ndole fuerzas a Javier Cabrera

Ignacio Ruglio escribió dándole fuerzas a Javier Cabrera

Javier Cabrera: El extremo aurinegro sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en setiembre de 2025 enfrentando a Plaza Colonia por el Torneo Clausura en el Estadio Campeón del Siglo.

A ellos ahora se suma Leonardo Fernández, quien luego de ser intervenido, seguramente este miércoles en Madrid, deberá aguardar de seis a ocho meses de recuperación para volver a las canchas.

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