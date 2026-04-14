Mirá el video de la falta que lesionó a Leonardo Fernández en Peñarol en la Copa Libertadores y lo que dijo Diego Aguirre

La peor noticia que esperaba Peñarol se dio a conocer pasado el mediodía de este martes, luego de que el club informara que Leonardo Fernández deberá ser intervenido quirúrgicamente de su rodilla tras lo que fue la fortísima entrada del zaguero Víctor Martínez sobre el final del partido debut de esta Copa Libertadores que terminó empatado 1-1 en Bogotá el pasado jueves.

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"Sanidad: luego de realizados los estudios a Leonardo Fernández, se constató una lesión de rodilla que requerirá una intervención quirúrgica en los próximos días. Luego de la misma se evaluarán los pasos a seguir y e l tiempo de recuperación ", expresó el club.

Todo sucedió en el minuto 85 y con Peñarol tirado en ataque en busca del segundo tanto en la altura de Bogotá.

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Peñarol comunicó la lesión de Leonardo Fernández e informó que necesita ser operado en la rodilla: estará varios meses de baja

Leonardo Fernández pifió un remate, pero siguió con el balón, entró al área tras eludir a dos rivales, y cuando intentó patear, el zaguero Víctor Martínez se tiró con todo, con las dos piernas hacia adelante, y lo hizo volar por el aire.

Esa fuerte entrada fue la que lesionó al media punta aurinegro, quien ahora deberá estar fuera de las canchas por un tiempo aún no determinado, pero pueden ser meses, según dijo una fuente del club a Referí.

Lo que dijo Diego Aguirre de la jugada

Diego Aguirre habló este domingo al mediodía con los canales 10 y 12 para una nota particular con ambos.

Allí habló de distintos temas y uno de los que abordó, fue la lesión de Leonardo Fernández y la jugada que derivó en ella.

Ya el pasado viernes, había dicho desde Bogotá que Leo "no puede caminar", debido al golpe que recibió.

leo Víctor Martínez, de Independiente Santa Fe, fue con las dos piernas hacia adelante en el área, ante Leonardo Fernández de Peñarol, y le causó la lesión

Y agregó: "Después la vi más tranquilo y varias veces esa jugada. Para mí era penal y expulsión después que lo vi bien".

Lo que está claro es que su intención de tenerlo este jueves ante Platense por la segunda fecha de Copa Libertadores, como él mismo lo había informado, se desvaneció luego de este nuevo estudio que le practicaron a Leonardo Fernández.

Aquí se puede ver el video de la jugada de la lesión de Leonardo Fernández: