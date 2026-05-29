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Investigan brutal caso de maltrato animal en Paysandú: una perra apareció muerta y mutilada

La denuncia fue realizada por una ONG de protección animal, que sostiene que el hecho habría ocurrido en el marco de un conflicto vecinal

29 de mayo de 2026 8:45 hs
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Un caso de extrema crueldad animal generó conmoción en Paysandú y motivó la intervención de organizaciones proteccionistas y del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

La denuncia fue realizada por la ONG Amigos de los Animales, dedicada al rescate y cuidado de perros y gatos en situación de abandono. Según informó la organización en redes sociales, una perra fue hallada muerta y mutilada en una vivienda donde convivía con otro perro que también presentaba signos de desnutrición.

Perro Paysandú

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De acuerdo con el relato difundido por la ONG, una familia que alquiló una vivienda encontró en el lugar a dos perros en condiciones sanitarias precarias. Días después, en medio de un conflicto entre vecinos, uno de los animales habría sido utilizado como represalia.

"La sacaron, la mataron, la abrieron y la desmembraron. Después devolvieron su cuerpo al patio", afirmó la organización en una publicación.

La denuncia y la falta de evidencia

La referente de Amigos de los Animales, Laura de León, dijo al diario El Telégrafo que la propietaria del animal se comunicó con la ONG tras descubrir lo ocurrido.

Según explicó, cuando recibió fotografías del cuerpo le recomendó que lo trasladara a una veterinaria para preservar evidencias. Sin embargo, la mujer le indicó que había llamado previamente a la Policía y que, al no contar con un lugar donde enterrarlo, le sugirieron colocar el cadáver en una bolsa y desecharlo.

"La hembra apareció descuartizada. Cuando me pasó la foto por WhatsApp, le pedí que inmediatamente enviase el cadáver a la veterinaria. Me respondió que lo tiró a la volqueta", relató De León al medio sanducero.

La activista lamentó la pérdida del cuerpo porque entiende que constituía la principal evidencia para una eventual investigación sobre las circunstancias de la muerte. A falta de una autopsia, la ONG sostiene que las imágenes obtenidas muestran a un animal en estado de extrema delgadez y que no había órganos ni rastros de sangre en el lugar donde fue encontrado.

"Lo sacaron de la vivienda, lo mataron en otro lugar y lo tiraron nuevamente en el patio", afirmó De León.

Intervención del INBA

La referente de la organización señaló que existen sospechas sobre personas del entorno, pero aseguró que actualmente no cuentan con elementos suficientes para presentar una denuncia formal contra alguien en particular.

Pese a ello, indicó que el presidente del INBA, Esteban Viera, se comunicó con la ONG y confirmó que viajaría a Paysandú para evaluar la situación.

De León insistió en la necesidad de realizar autopsias en este tipo de casos para determinar cómo ocurrió la muerte del animal y eventualmente identificar responsabilidades.

"Si esto no genera consecuencias, es que como sociedad lo permitimos", sostuvo.

La organización informó, además, que ya se hizo cargo del segundo perro encontrado en la vivienda.

Según relataron sus integrantes, el animal presentaba un marcado estado de desnutrición al momento del rescate y permanece bajo atención y recuperación.

"Hoy está con nosotros. Es piel y huesos, apenas se sostiene en pie", señaló la ONG en sus redes sociales.

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