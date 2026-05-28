Fichaje de último minuto en Canal 4 para el Mundial 2026: un histórico se integra al equipo de periodistas

Canal 4 confirmó la incorporación del relator Javier Máximo Goñi a su equipo deportivo para la cobertura del Mundial 2026, donde además se sumará a las emisiones de Telenoche .

El canal ya comenzó a delinear su propuesta para la máxima cita del fútbol internacional. En ese marco, la llegada del relator busca aportar experiencia y análisis a la pantalla.

El periodista tendrá participaciones regulares durante todo el ciclo mundialista. Según informó El País, su labor se concentrará en reforzar el equipo periodístico desde las sedes donde jugará Uruguay en Miami y Guadalajara, durante la primera fase mundialista, y realizará comentarios e informes especiales para Telenoche y Teledía.

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A través de sus redes sociales, el propio relator confirmó la noticia y compartió sus expectativas. "Buscar las palabras de estilo no me resulta sencillo. Anhelo sumar perseverancia y coherencia en mis participaciones en Telenoche e informativos de Canal 4 durante el ciclo Mundial", expresó en su cuenta de X.

El equipo deportivo del canal

La cobertura de Canal 4 incluirá un despliegue de enviados especiales. Goñi compartirá el espacio con figuras de la casa, como Sergio Gorzy, Eduardo Rivas y Lali Sonsol.

En un mensaje que publicó en su cuenta de la red social X, el relator destacó el valor del grupo humano que integrará en esta etapa. "Será en clave de equipo y con gente que quiero y respeto", subrayó.

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Este nuevo desafío profesional marca la vuelta de Javier Máximo Goñi a una pantalla que conoce bien. Años atrás, el periodista dejó su huella en esa misma señal tanto como columnista del informativo como al frente del recordado programa dominical Gol a gol.