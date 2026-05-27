La malversación del amor: en Bronca, tu próxima maratón de Netflix, la traición es el único camino posible hacia la felicidad

Un prestamista pesa y cuenta monedas en su oficina mientras su esposa mira con atención el dinero en sus manos. Con más interés, incluso, que a las páginas del libro religioso que sostiene apenas entre sus propios dedos. El cambista y su mujer, la pintura de Quentin Massys, abre inesperadamente el primer episodio de Bronca (Beef) , la exitosa serie de Netflix .

Y de alguna manera está todo allí. Una pareja aparece detrás de una puerta entreabierta, él levanta el índice como una advertencia de no ir por el camino material. En el reflejo del espejo sobre la mesa un hombre de turbante, el reflejo del extranjero, lee un libro en la contracara de la escena flamenca. La pintura, un clásico renacentista, anticipa un cambio de paradigma: el dinero por encima del espíritu.

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La serie creada por Lee Sung Jin –que vuelve al catálogo de Netflix con 3 Globos de Oro y 5 Premios Emmy de una primera temporada protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong que transformó un pequeño altercado de tránsito en una profunda obsesión– se presenta ahora en una serie antológica.

La bronca, el enojo, la rabia siguen en el centro de la historia. Pero esta vez el resentimiento se acumula debajo de la piel y esa efervescencia silenciosa amenaza con desatarse lentamente.

A medida que la brecha de riqueza se ensancha cada vez más, una pregunta aparece nuevamente en la pantalla de la televisión: ¿es posible que convivan el amor y el dinero? No hablo de la pareja ni del proyecto común, sino del amor en términos absolutos y su conversión de acuerdo al valor del mercado. Desde Materialistas hasta The White Lotus el cine y las series exploran y fantasían con los vericuetos de la intimidad de los ricos. Y esta no es la excepción.

Embed - Bronca: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

En la segunda temporada de Bronca, Lee Sung Jin carga la historia sobre las relaciones de sus protagonistas. Desde un par de jóvenes ciegamente enamorados pasando por una pareja que pende de un hilo en medio de una tormenta financiera y un matrimonio de veteranos que trata de sobrellevar los efectos del paso del tiempo. Todos tienen algo en común: una ambición infinita, con la que concreción de un deseo solamente se convierte en el punto de partida de una nueva aspiración.

Josh (Oscar Isaac) y Lindsay (Carey Mulligan) son una pareja de millenials de la primera generación. Él trabaja como el manager de un country-club cumpliendo los deseos de los ricos y famosos, pero es un músico frustrado con una adicción a Only Fans, que suplanta a duras penas la ausencia de deseo en la pareja. Ella es una decoradora de interiores, amante del estilo colonial y el terciopelo, que coquetea con otros hombres en el teléfono. Ambos están frustrados con el rumbo que ha tomado su vida: conformarse con una aparente estabilidad y un perro salchicha. Sueñan con tener una posada, pero soñar no es suficiente.

En contraste, Ashley (Cailee Spaeny) y Austin (Charles Melton) son dos jóvenes y poco calificados empleados del club en el que los millonarios hacen cameos inesperados. Perdidamente enamorados, recién comprometidos, descansan en el otro los traumas familiares, la precariedad laboral y la dependencia tecnológica. Ella maneja un carrito de bebidas por el verde campo de golf mientras él es un exdeportista que intenta ganarse la vida como entrenador. Sueñan con tener un hijo, pero soñar no es suficiente.

Sin embargo, como una fila infinita de hormigas negras, lo que a otros les sobra puede ser suficiente.

Cuando la joven pareja se encuentra en medio de una acalorada, violenta y desproporcionada pelea hacen lo que se espera de ellos: lo graban con su teléfono. Y eso que registran, fragmentado y puntual, los convence de que su jefe es un violento que debería afrontar las consecuencias sino judiciales al menos kármicas.

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El video, que podría poner en peligro el trabajo de Josh en el club y su reputación, se convierte entonces en su mejor opción para chantajearlo y conseguir que Ashley ascienda a un cargo administrativo que le consiga finalmente el seguro médico que necesita (aunque le cueste el puesto a quien lo hizo durante los últimos 16 años). La serie se deleita en el resentimiento de clase de la pareja de jóvenes, que despotrica contra el capitalismo tardío y detesta a los ricos, pero cuando se les presenta la oportunidad hacen lo que sea necesario para ascender un par de peldaños en la escala social. Aunque signifique descender en su escala de valores.

Un chantaje sin escrúpulos o algo de justicia universal, todo depende de quién lo mire.

“El sueño americano se está evaporando lentamente”, dijo Lee en una entrevista con Esquire. “A nadie en el poder parece importarle. Así que, mientras los miembros de los clubes pueden vivir en su propia burbuja, tienes a esta pareja millennial y de la Generación Z esforzándose al máximo solo para conseguir aunque sea una pequeña parte de la torta. Y eso tiene un costo para sus relaciones y sus valores morales. Llegados a este punto, con el estado actual del mundo, ya ni siquiera creo que se pueda señalar al individuo”.

Y es que la aparente división generacional entre millennials y Generación Z tiene mucho más en común de lo que pueden llegar a reconocer. Podrán estar muy cerca, pero nunca van a pertenecer al 1%. Y, por más duro que trabajen, nunca serán miembros del club; aunque sus clientes disfruten de esa fantasía cuando los sientan en la mesa de apuestas o los llevan de viaje en su jet privado. Es, al final del día, solo su trabajo. Un divertimento.

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En este decálogo de intimidad, la serie deja pasar la oportunidad de profundizar en la pareja interpretada por los magníficos Song Kang-ho y Youn Yuh-jung. Ella, la nueva propietaria del club, es la responsable de un dígito del PBI de Corea del Sur. Él es su segundo esposo, más joven que ella, se rehúsa a abandonar la sala de operaciones que le promete estabilidad económica en caso de una separación.

La llegada de la “presidenta Park” no solo pone en riesgo la estabilidad de los trabajadores del club –y la estabilidad mental de quienes lo regentean– sino que inicia un negocio lateral rentabilizando algo tan inevitable como temido: el paso del tiempo.

Desde la cancha de tenis un joven vende productos de skincare y viajes VIP a Seúl para una renovación total bajo el bisturí de su esposo, el mejor cirujano estético del país. Y son las mismas mujeres las que pretenden hacer plata de un menú de intervenciones estéticas que prometen la juventud plena. Para muchas de las mujeres del club, es la promesa de la extensión de la fecha de caducidad de su matrimonio. Y, por tanto, su estilo de vida.

Hasta que el cirujano comete un error y todo se convierte en una gran trama de malversación, asesinatos y coimas que terminará por poner a todos en riesgo.

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A medida que los episodios se suceden la serie se expande. Nuevos personajes, nuevas líneas narrativas, nuevas locaciones fuera del idílico paisaje de California, toman diferentes rumbos mientras que la serie intenta señalar lo absurdo de la contemporaneidad: la debilidad del sistema de salud, la corrupción, la presión sobre la maternidad, la violencia ginecológica, la inmigración, la fragilidad de las relaciones, la influencia de las redes sociales, la toxicidad, el abandono, la presión sobre los cuerpos femeninos. Las diferencias culturales, generacionales y de género que subyacen incluso en esta burbuja de privilegio.

Y es, quizás, demasiado. Mucho de lo que intenta abarcar queda apenas en una mirada superficial y la tensión que se había acumulado en la trama termina diluyéndose en la ambición de la propia historia.

Pero hay algo debajo de todo. Bajo la sonrisa de Austin y los ojos de Josh. Todos, de una manera u otra, se convierten en estafadores. En buscavidas. En personas que se guían por su conveniencia más que por la relación humana. En cualquier momento, podés ser traicionado. Y esa sensación de intranquilidad es lo que sostiene la serie. De pronto, sin que lo esperes, alguien va a mostrar su cara más aterradora. ¿Qué pasará cuando realmente se desaten? Esa curiosidad, a la que otros llamarán morbo, es el verdadero motor de esta serie.

Hacia la segunda mitad de la temporada todo escala en proporciones internacionales. La tensión se traslada a Seúl mientras se desarma en escenas de acción y remates de comedia mientras el futuro es cada vez más incierto.

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“En un primer matrimonio, uno está enamorado. En el segundo no buscas amor; buscas amar la vida junto a alguien”, le dijo la presidenta Park al Dr. Kim antes de su boda. La idea de que no lo amen, sino que amaran el proyecto de la vida junto a él sonaba bien cuando estaba a punto de convertirse en el segundo esposo y el flamante miembro el círculo de ricos y poderosos.

Hasta que entendió que la vida parece más amable de ese lado. “Pero ese no es el verdadero rostro de la vida”, advierte el cirujano coreano en uno de los momentos más atrapantes de la temporada. “El dinero y el poder lo enmascaran”, dice, quien sabe que está a punto de perderlo todo.

Pero Austin no entiende el idioma de su madre, o quizás prefiera la máscara que tanto había denostado. Será, en cualquier caso, costo que está dispuesto a pagar por la la felicidad (o la vida que le prometieron).