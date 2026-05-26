La reforma de la Biblioteca Nacional costará hasta 30 millones de dólares: qué plantea el plan de obras

Hace exactamente un año, ante una platea más bien vacía, la por entonces todavía reciente directora de la Biblioteca Nacional, Rocío Schiappapietra , anunció en una conferencia del Día Nacional del Libro que la institución bajo su cargo enfrentaba un estado crítico producto de numerosas crisis simultáneas, entre ellas algunas de tipo edilicia. En los últimos meses el proyecto de renovación de la Biblioteca tuvo varias instancias, actores que entraron al juego — el dramaturgo Gabriel Calderón , el realizador y escritor Pablo Casacuberta o la experta bibliotecóloga catalana Carme Fenoll — y la promesa de una transformación que, en los papeles, apuntalará a la “Biblioteca Nacional del futuro ”. En ese sentido, el ruido mediático que se generó en torno al proyecto en el último año tuvo su contrapartida y la conferencia de prensa de este martes fue opuesta a la de hace un año: sala llena, muchas cámaras, tres jerarcas de gobierno sentados en la mesa y un proyecto que anunció etapas, intenciones y montos.

En la conferencia, donde estuvieron presentes Schiappapietra, Calderón, el director de OPP, Rodrigo Arim, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, se anunció que el proyecto de la Biblioteca Nacional incluirá tres “dimensiones” que tienen que ver con lo patrimonial, lo público y lo territorial. La proyección es que la transformación costará en torno a los 30 millones de dólares, con 20 de ellos destinados a la parte edilicia de la institución.

Sobre las mencionadas dimensiones, la patrimonial implica la transformación de los depósitos para preservar el acervo y un proceso de digitalización, la pública se trata de mejorar y diseñar de espacios acordes para usuarios y la territorial implica una red que pretende alcanzar a las 110 bibliotecas públicas del país.

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“Los fondos, por supuesto, son estatales”, explicó Mahía. “ El financiamiento es a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con la proyección de intervenciones que se van a hacer en torno a fondos metropolitanos. Tenemos que tener muchos cuidados con los aspectos patrimoniales, y eso te hace ser muy prudente a la hora de señalar cada etapa. La etapa inicial la inversión sería de 6 millones de dólares, pero la etapa final está pensada para irse hasta los 30 ”, agregó el ministro.

“Tenemos el compromiso de utilizar algunos de los espacios de financiamiento de inversiones públicas que hemos comprometido durante 2025 para apuntalar esta obra", dijo sobre el tema presupuestal Arim.

A nivel edilicio, la primera etapa abarca más de 2500 metros cuadrados y en ella se trabajará sobre la relocalización y reorganización de los depósitos y el archivo que se encuentra en los dos subsuelos del edificio. También incluye la restauración de la fachada y de la planta baja.

Biblioteca Nacional Conferencia de prensa Biblioteca Nacional Dante Fernandez / FocoUy

“Le decimos depósitos, pero estamos hablando de colecciones, de archivos, y concretamente del espacio que ocupan los dieciséis depósitos que tiene la BN dentro de este edificio, de los cuales algunos muy importantes están ubicados en lugares pertinentes o pensados, pero muchos no. Vamos a trabajar tres años en la relocalización y reorganización de varios depósitos que están bien, pero necesitan estar mejor. Estamos buscando también encontrar un depósito externo para cumplir con varias cosas que se necesitan para sacar de este edificio lo que no es consultado, lo que necesita ser guardado. Eso no es tan sencillo, pero está dentro del plan que estamos desarrollando. Ojalá no sea un problema solo locativo, sino cómo hacemos para proteger y poner eso a disposición”, dijo Calderón.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, en tanto, aseguró que las obras ya comenzaron, que se hizo un “monitoreo de las salas climatizadas” y que se está terminando el pliego para licitar la incorporación de las tecnologías que permiten la conservación del archivo. Además, se realizó la impermeabilización de los pórticos de la entrada, y se comenzará a trabajar en el revestimiento de la fachada y su limpieza.

También se proyecta una etapa de diseño y diagnóstico, en la que intervendrán la Comisión de Patrimonio y la Intendencia de Montevideo, para abrir una nueva apertura en la peatonal de la calle Emilio Frugoni, frente a la Universidad.

“Los 20 millones de obra e inversión tienen que ser acompañados por un modelo de gestión y de sostenibilidad, por eso hablamos que tenemos hasta 30 para meter todo el proyecto adentro. Tenemos un compromiso de hacer todas estas etapas útiles y visibles en el tiempo para no tener en cinco años un nuevo problema”, sumó Calderón.

Biblioteca Nacional Dante Fernandez / FocoUy

Para Schiappapietra es importante remarcar “que la transformación de la biblioteca no es solo en términos estructurales y edificios”, sino en los tres ámbitos mencionados, y por eso mencionó la implementación de un fondo abierto de 3 millones de pesos para las bibliotecas públicas del interior del país establecido a través de la Dirección Nacional de Cultural, para que puedan mejorar su infraestructura.

“Si bien el espacio es algo que estamos rediseñando y repensando, es relevante saber que todas esas dimensiones tienen acciones de transformación y que todas esas dimensiones implican un trabajo de muchos actores”, expresó la directora.