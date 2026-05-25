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El festival que faltaba: este martes comienza un ciclo que mostrará a la animación uruguaya en el cine

Este martes 26 comienza la primera edición del Festival Uruguayo de Animación, que mostrará el estado de esta disciplina en el país y trae a creadores internacionales

25 de mayo de 2026 10:53 hs
El primer Festival Uruguayo de Animación comienza este martes

El primer Festival Uruguayo de Animación comienza este martes

La sensación era que estaba pendiente establecer un espacio así para exponer y mostrar lo que sucede en Uruguay con la animación: para presentar las películas que se hacen, y que los estudios y artistas puedan mostrar sus proyectos y mostrarse a sí mismos. Por ese motivo es que este martes 26 comenzará la primera edición del FUA!, el Festival Uruguayo de Animación.

El evento, que seguirá hasta el 31 de mayo y tendrá a Cinemateca como sede principal (a lo que se suma Movie Montevideo Shopping como pantalla para la apertura del festival, y otros espacios destinados a talleres, charlas, intercambios y demás eventos relacionados al festival), mostrará tanto a proyectos nacionales como internacionales, desde películas de estudios y creadores establecidos hasta otros con un perfil emergente.

El festival se presenta como "un espacio para la exhibición de animación autoral en Uruguay, pero también un espacio para sentar las bases de una plataforma local y regional potente para la formación y desarrollo de la animación en nuestro país", así como para generar una conexión con el público y llegar a nuevas audiencias.

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El FUA surgió por la sensación de que el rubro no tenía espacios específicos de exhibición y formación, sobre todo en lo vinculado a la realización de cortometrajes animados o en producciones de escala media. Con ese trasfondo, el animador uruguayo Juan Carve decidió impulsar este proyecto, a través de una alianza con Juan Andrés Belo, director del festival Detour (consagrado al cine nuevo y emergente en Uruguay), que ejerce como productor general.

La programación del Festival

La apertura del festival será con un clásico de uno de los estudios de animación de mayor renombre e influencia del cine actual: Ponyo, del japonés Hayao Miyazaki, fundador de Studio Ghibli. Esa apertura será en Montevideo Shopping este martes a las 19.30 horas.

El resto de la programación se podrá ver en Cinemateca a partir del miércoles 27, con una grilla que incluye una competencia internacional de cortos, un desafío nacional de animación, y una selección de obras fuera de competencia.

Entre esas propuestas habrá una selección de los cortos más destacados del Festival de Animación de Annecy del 2025, el principal evento del mundo cinematográfico consagrado a esta disciplina, una selección del festival argentino BitBang, y otras curadurías de temáticas y métodos de animación como el stop motion.

Habrá también un homenaje al animador uruguayo Walter Tournier, responsable de proyectos como Selkirk y Los Tatitos, además de la premiere de la película animada japonesa All you need is kill.

Embed - Solo necesitas matar (All you need is kill) - Trailer Oficial Subtitulado

La clausura y la ceremonia de premiación del festival, por su parte, será con la proyección de la película francesa Alá no está obligado.

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