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Posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Defensor Sporting en el Franzini

Mirá cómo quedaron las tablas de posiciones del Torneo Intermedio y de la Tabla Anual tras el triunfo clave de Peñarol en su visita a Defensor Sporting

24 de mayo de 2026 20:38 hs
Eduardo Darias

Eduardo Darias

Foto: @OficialCAP

Peñarol derrotó 1-0 a Defensor Sporting por la segunda fecha del grupo A del Torneo Intermedio y con esos tres puntos se puso a apenas dos unidades de Racing en la Tabla Anual.

Peñarol es el único equipo del grupo A con seis puntos producto de sus victorias ante Liverpool y Defensor Sporting, dos rivales pesados.

Racing es el escolta con cuatro.

En el grupo B el líder es Nacional que le ganó a Montevideo City Torque y a Albion.

Peñarol volvió a ganarle a Defensor Sporting y quedó a un solo triunfo de la final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Un gol del ex Peñarol Juan Rodríguez para Cagliari sacó a Milan de la UEFA Champions Legue para la próxima temporada

Solo lo puede alcanzar Juventud que postergó su partido contra Danubio por su participación en Copa Sudamericana.

Deportivo Maldonado es escolta con cuatro unidades.

Tras las dos primeras fechas ya hay olor a clásico en la final del Intermedio, tal como ocurrió en las ediciones 2024 y 2025 del evento.

En la Tabla Anual, Peñarol se puso a dos puntos de Racing igualando la línea de Deportivo Maldonado que igualó 1-1 con Wanderers.

Nacional sigue en escalada y pasó de sexto a quinto quedando a siete puntos de Racing. Sigue cinco atrás de Peñarol.

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En la tabla de descenso siguen en zona de bajar

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