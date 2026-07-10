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Peñarol avanza por las negociaciones de un futbolista que pidió Diego Aguirre

Los carboneros buscan seguir reforzando el equipo para la segunda mitad del año

10 de julio de 2026 12:27 hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

FOTO: L. Carreño

Peñarol continúa entrenando de cara al partido de este domingo ante Racing por lo que será el regreso del Torneo Intermedio que se jugará a la hora 18.30 en el Estadio Centenario, y continúan las tratativas para sumar a un nuevo futbolista al plantel.

Se trata de un futbolista que juega de lateral derecho, pero también lo hace muy bien de carrilero, con un muy buen remate de media distancia.

El gran problema que le había surgido en principio a Peñarol es que se trata de uno de los futbolistas fundamentales de Marcelo Méndez en los celestes, además de que, al haber llegado históricamente al primer puesto en su grupo de Copa Sudamericana, esperan rival para agosto de un ganador de playoff para jugar por la siguiente ronda.

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Hubo avances por Pizzichillo

En las últimas horas, Peñarol siguió avanzando por la llegada de Franco Pizzhichillo.

Según confió una fuente del club a Referí, los contactos entre los carboneros y Montevideo City Torque por ahora, han sido positivos.

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Si bien en Peñarol entienden que no se trata de una llegada sencilla, los presididos por Ignacio Ruglio continúan avanzando en las negociaciones para intentar contratarlo.

En el club no lo dan por hecho ni mucho menos, pero de todas formas, continuarán las charlas con el club celeste para intentar llegar al humo blanco y que llegue al equipo de Diego Aguirre.

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