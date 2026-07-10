La curiosa historia de Gabriel di Noia, el DT argentino del Deportivo Maldonado puntero de la Tabla Anual: fue periodista y dirigió un canal colombiano

El entrenador del Deportivo Maldonado puntero de la Tabla Anual, Gabriel di Noia , contó cómo llegó a convertirse en director técnico tras pasar por el periodismo en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

El técnico argentino relató que tuvo una carrera de cuatro años como futbolista del ascenso argentino, donde jugó en Sacachispas y Sportivo Barracas , y cuando se retiró decidió estudiar, inclinándose "para el lado deportivo y para la comunicación social en la Universidad de Buenos Aires ".

Eso lo acercó a la productora Torneos y Competencias , según Di Noia "si no es la mejor, una de las tres mejores productoras de toda América", donde trabajó durante 12 años.

Tras ello, el hoy técnico del Depor también llegó a ser gerente general del canal Win Sports de Colombia , en lo que valoró fue "una linda carrera" dentro del rubro.

Volvió el Torneo Intermedio: Danubio vs Juventud de Las Piedras se pusieron al día y empataron en un partido con pocas emociones; mirá cómo quedaron las posiciones

Sin embargo, Di Noia contó que cuando fue a cubrir a la selección colombiana en el Mundial de Brasil 2014 el deseo de meterse de lleno en el fútbol como entrenador empezó a crecer.

"La cabeza y el corazón fueron mucho más fuertes, y sabía hace años que quería ser entrenador de fútbol. Claramente giré el barco para ese lugar y orgullosamente puedo decir que con un trabajo y un camino que ha tenido muchos obstáculos, hoy me encuentra con mucha sinceridad y honestidad en el oficio. Creo que me he ganado un espacio y lo seguiré defendiendo hasta que me sigan dando oportunidades", destacó el DT.

Gabriel di Noia, DT de Deportivo Maldonado, en el partido ante Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

El argentino marcó que "el fútbol muchas veces tiene etiquetas, cuestiones que que son muy superficiales", y remarcó que en su rol "uno tiene que demostrar y seguir demostrando en toda su carrera".

"Yo que tuve cuatro años de carrera en el ascenso argentino y después intenté formarme con un montón de herramientas, hoy lo que te dicen es que todo eso es lo que te hace ganar o perder. No, ninguna herramienta te hace ganar o perder, ni jugar 25 años en Primera, ni jugar 20 años en la selección, ni ir a una facultad, ni hacer curso de management deportivo", expresó Di Noia.

Para el técnico, el momento cúlmine de su trabajo es "cuando te paras adelante de 30 jugadores y que te crean, respeten, sepan si sabés de fútbol y sepan llevar adelante el juego".

"A mí lo que me gusta con mis jugadores es decirles que las capacidades son un valor y cuanto más capacidades tenés mejor te va a ir. Y eso siempre me gusta recalcarlo porque sino públicamente dicen 'cómo llegó este', y muchas veces a ustedes también, porque los conozco, les molesta cuando uno no hizo nada, agarra un micrófono y tal vez no tiene léxico para hacerlo. Bueno, en todos los ambientes es lo mismo, por eso creo que hay que capacitarse y demostrarlo. Lo más importante siempre es que en la oportunidad que te den puedas demostrar", concluyó.

Repasá la entrevista completa a Gabriel di Noia en Quedó Picando: