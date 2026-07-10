Así serán las dos nuevas torres de lujo que asomarán frente al Río de la Plata

El megaproyecto Ramblas del Plata , que se desarrolla sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors en la Ciudad de Buenos Ares , frente al Río de la Plata , se prepara para iniciar una nueva etapa.

Tras el avance de las obras de infraestructura, las primeras dos torres residenciales podrían comenzar a construirse antes de fin de 2026, marcando el inicio del desarrollo inmobiliario de uno de los emprendimientos urbanos más ambiciosos del distrito argentino.

Las dos primeras torres estarán ubicadas en el sector norte del predio y formarán parte de un complejo que combinará viviendas, locales comerciales y amplios espacios públicos. Los edificios serán desarrollados por empresas privadas que adquirieron los primeros lotes comercializados por IRSA , mientras que la compañía continuará a cargo de las obras de infraestructura del nuevo barrio.

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El proyecto contempla una inversión total estimada en US$ 1.800 millones y prevé la construcción de unas 6000 viviendas , además de oficinas, un hotel, comercios y servicios distribuidos en un predio de aproximadamente 71 hectáreas ubicado entre Puerto Madero y La Boca .

Ramblas del Plata IRSA

Según informó IRSA, el masterplan también incorpora un parque público de 32 hectáreas y cerca de 278.000 metros cuadrados de espacios verdes, donde ya comenzaron las tareas de forestación con especies nativas.

Ramblas del Plata busca recuperar un sector de la ribera que permaneció sin desarrollo durante décadas. La iniciativa contempla la apertura de nuevas calles, redes de agua, gas, electricidad y desagües, además de espacios peatonales que conectarán el barrio con el resto del sur de la ciudad.

Desde la firma explicaron que el desarrollo se ejecutará por etapas. La empresa lleva adelante las obras de urbanización, mientras que las torres serán construidas por distintos desarrolladores inmobiliarios que adquirieron parcelas dentro del emprendimiento.

De acuerdo con información publicada por el periódico La Política Online, las primeras torres podrían comenzar a levantarse antes de que finalice 2026, una vez concluidas las principales obras de infraestructura del predio. En paralelo, continúan los trabajos de apertura de calles, tendido de servicios y acondicionamiento de los espacios públicos que formarán parte del nuevo barrio.

El emprendimiento se ubicará al sur de Puerto Madero y transformará un área históricamente subutilizada en un nuevo sector de viviendas, comercios y espacios verdes abiertos al público.