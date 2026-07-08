Confirman uno de los puentes aéreos más grandes de la región que conectará América Latina con Europa y Asia

El Gobierno de Colombia avanza con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos años. Se trata del desarrollo del Aeropuerto Internacional de Turbo , una obra que busca convertir a la región de Urabá , en el departamento de Antioquia , en un gran hub logístico aéreo y portuario con capacidad para conectar el comercio local con los mercados de América , Europa y Asia .

La iniciativa contempla una inversión estimada de hasta 7 billones de pesos colombianos y se complementará con la expansión de la infraestructura vial y portuaria de la zona.

El objetivo es integrar el nuevo aeropuerto con los puertos de la región y las autopistas de cuarta generación para conformar una plataforma logística de escala continental.

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El proyecto se apoya en la ubicación estratégica de Urabá , sobre el mar Caribe y cerca del Canal de Panamá , un punto que permitiría reducir tiempos y costos para el transporte de mercancías.

¿Cómo sería el nuevo hub logístico aéreo y portuario que planea construir Colombia?

La iniciativa prevé la construcción del Aeropuerto Internacional de Turbo con una pista de aproximadamente 3.500 metros, apta para recibir aeronaves de gran porte tanto de carga como de pasajeros. El complejo incluirá terminales, zonas de almacenamiento, servicios logísticos y espacios destinados al desarrollo industrial.

"Lo que buscamos es consolidar el eje de competitividad que viene desarrollándose desde hace varios años, donde converjan el transporte marítimo, carretero, férreo y aéreo", explicó Diego Muñoz, presidente ejecutivo del Aerocluster de Antioquia.

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La estrategia contempla, además el crecimiento de los puertos marítimos de Urabá y la consolidación de corredores terrestres que conecten la región con Medellín y el centro del país.

El desarrollo de este ecosistema logístico favorecerá actividades como el comercio exterior, la agroindustria, la manufactura y la distribución de mercancías, además de generar miles de empleos durante las etapas de construcción y operación.

La apuesta también busca posicionar a Urabá como una puerta de entrada y salida para el comercio internacional colombiano. Gracias a su cercanía con el Caribe y a la integración con la infraestructura portuaria, el futuro hub podría convertirse en uno de los centros logísticos más importantes de América Latina, con capacidad para concentrar operaciones de transporte aéreo, marítimo y terrestre en un mismo corredor estratégico.

"Urabá está llamado a convertirse en uno de los principales centros logísticos de Colombia. Un aeropuerto internacional complementaría ese ecosistema y fortalecería la competitividad no solo de Antioquia, sino del país”, agregó Muñoz.

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Otras de las principales ventajas del futuro complejo es que estaría construido prácticamente a nivel del mar, una condición que permite a las aeronaves despegar con su capacidad máxima de carga y pasajeros, además de salir con los tanques de combustible completamente llenos.

De acuerdo con Sebastián Muñoz Zuluaga, gerente de la firma Terra & Consulting, esta característica representa un factor determinante para la competitividad del transporte aéreo de mercancías, ya que mejora la eficiencia operativa.

"Para nosotros proyectar este territorio tenemos que hacerlo juntos, no se debe generar un desarrollo solo para los turbeños, sino articular una dinámica de región de Urabá", sumó Édison Carrillo, secretario de Planeación de Turbo.

Las proyecciones iniciales contemplan movilizar alrededor de 350.000 pasajeros anuales durante su primera etapa de funcionamiento. Con el crecimiento de la infraestructura y el desarrollo económico, la cifra podría aumentar hasta 600.000 o 700.000 pasajeros al año.

En materia de impacto económico, también sería considerable: durante la construcción, se garantizarían entre 3.000 y 4.000 empleos directos, además de 2.000 a 3.000 indirectos.

Una vez entre en operación, el aeropuerto generaría entre 1.000 y 1.500 empleos directos, junto con otros 2.000 a 2.500 puestos de trabajo indirectos, asociados a la operación aeroportuaria, logística, comercio y servicios.