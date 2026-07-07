"No hay ningún impedimento" y "nadie censura nada": el cruce entre Ojeda y Cosse en el Senado por un audio de Lacalle Pou

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda , y la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse , mantuvieron un fuerte cruce después de que el colorado reprodujera un audio del expresidente Luis Lacalle Pou en una sesión del plenario.

Este martes, la cámara se reunió para discutir varios temas, entre ellos la acuñación de una moneda por el 170 aniversario del nacimiento de José Batlle y Ordóñez .

Fue en el marco de ese debate que Ojeda, para responder a unos dichos de Sebastián Da Silva que dijo no estar de acuerdo con algunos ideales de Battle y Ordóñez, reprodujo un audio del exmandatario, Lacalle Pou .

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Tras unos segundos de que comenzara a reproducirse, Cosse tomó la palabra y le señaló al legislador que lo que estaba haciendo no correspondía.

"Perdón, senador, me parece que no corresponde. No corresponde lo que usted está haciendo", dijo y le mencionó a Ojeda que si iba a usar "algún elemento" para su discurso, "antes tenía que solicitar" la habilitación.

"No hay ningún impedimento reglamentario para la utilización de esto", respondió después el político colorado.

"En cualquier caso, yo creo que no hay ningún impedimento reglamentario para esto. Lo he visto ser usado constantemente aquí, en Cámara de Diputados; en todos los reglamentos es muy similar", añadió.

Tras estas expresiones, la presidenta de la cámara tomó la palabra nuevamente y le señaló que "no" era así.

"Acá hablan las y los senadores, que es lo que corresponde. Si usted va a usar algún material para soportar una explicación, usted tiene que hablar antes con la mesa y punto. Eso es lo que dice el reglamento", señaló.

Ante esto, Ojeda respondió: "presidenta, que me lea usted dónde tengo yo que pasar por la mesa para pedir permiso para pasar algo. ¿A santo de qué? ¿Para qué me lo evalúen, me lo validen? Esta discusión la tuvimos aquí en la interpelación".

"Yo no tengo que pedirle permiso a la mesa para pasar un material, ni me lo tienen que autorizar ni censurar previamente", continuó.

Después, Cosse lo interrumpió, afirmó que ahí "nadie censura nada" y dijo que "todos" han "luchado por la libertad de expresión".

"No le permito que usted diga que acá alguien censura algo porque no es así", sostuvo la vicepresidenta. Finalmente, llamó a Ojeda a retomar su oratoria, quien concluyó con una breves palabras su discurso.

La carta de los senadores de la oposición

En respuesta a esta situación, los legisladores de la oposición elevaron una carta a la vicepresidenta Cosse en la que le solicitaron que se ciña al reglamento de la Cámara de Senadores, que, aseguran, no establece ninguna prohibición sobre el "uso de recursos auxiliares durante las intervenciones parlamentarias".

Los legisladores pidieron entonces que se les informe el "criterio aplicado y, en especial, las disposiciones reglamentarias aplicadsa".

"En diversas oportunidades se han generado problemas y discusiones en casos en que los senadores han intentado valerse de materiales de apoyo —tales como exhibición de videos o registros de audio— durante el desarrollo de sus intervenciones. Algunas veces se permitió y otras no", escribieron.

También señalaron que no existe ninguna norma que obligue a los legisladores a "pasar previamente" por la mesa los materiales a utilizar.

"Dejamos expresa constancia de que las potestades de la presidencia del cuerpo llegan hasta donde el reglamento lo permite y nada más, dentro del reglamento todo, fuera del reglamento nada".