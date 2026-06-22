"Lo venimos pidiendo hace tiempo" y "giro de 180 grados": Da Silva y Ojeda sobre apoyo del Ejército para patrullar barrios peligrosos

Los senadores de la oposición Andrés Ojeda (del Partido Colorado) y Sebastián da Silva (del Partido Nacional) celebraron la decisión del Ministerio del Interior de utilizar vehículos del Ejército Nacional para patrullar barrios con altos índices de criminalidad , algo que fue anunciado por el ministro Carlos Negro en el Parlamento la semana pasada.

Ojeda señaló en una rueda de prensa que le parecía bien la medida del gobierno, aunque resaltó que se trata de un "giro de 180 grados en la política de seguridad" .

"Nosotros hace un tiempo que estamos reclamando policializar los barrios conflictivos , o al menos algunos de ellos. No solo alrededor de Montevideo sino también en el interior. No puede ser que tengamos zonas de guerra narco liberadas ", dijo el secretario general del Partido Colorado.

Así son los vehículos blindados Mamba MK-7 del Ejército que la Policía utilizará para patrullar barrios con alta incidencia criminal

Ojeda presentó un pedido de informes para conocer detalles de la propuesta, de la que —hasta ahora— solo se sabe que sería parte de un convenio entre Interior y Defensa, que consistirán en 12 vehículos y que cumplirán órdenes de la Policía Nacional .

"Hay que tomar el control del territorio y enfrentar al narco, esto es una guerra contra el narco. Veo con buenos ojos que el gobierno haya entendido lo que le venimos reclamando", agregó el colorado. E insistió en que las medidas son "radicalmente opuestas" a lo que Negro "venía considerando hasta ahora".

"Sin perjuicio de los detalles de la medida tenemos que saludar el cambio de talante del gobierno, están haciendo lo que les estamos pidiendo", dijo.

Por su parte, Da Silva también afirmó que se trata de algo que la oposición viene "pidiendo hace tiempo".

"Le dije a Negro que todo lo que sea combatir a los malandros va a tener nuestro apoyo, que haya este tipo de vehículos me parece bien. Entre un policía y un malandra, siempre del lado de la policía", sostuvo en diálogo con el periodista Leonardo Sarro.