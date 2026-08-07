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"Buena presencia de sol" pero con mucho frío: así estará el clima este fin de semana en Uruguay, después del ciclón extratropical

Por otra parte, el servicio meteorológico brasileño Metsul pronosticó el ingreso de una nueva masa de aire frío en Uruguay entre el domingo y el lunes

7 de agosto de 2026 16:03 hs
Imagen ilustrativa de archivo.&nbsp;

Imagen ilustrativa de archivo. 

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó cómo estará el clima este fin de semana del 8 y 9 de agosto en Uruguay, después del pasaje de un ciclón extratropical que dejó consecuencias, sobre todo, en la zona de la costa este.

Será un fin de semana "con buena presencia de sol", aunque con bajas temperaturas.

El organismo explicó en un video que para el sábado estará "muy frío" y con "probables heladas meteorológicas".

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"Durante la jornada, el pasaje de la nubosidad al sur del Río Negro podría generar algunas lloviznas aisladas y de escasa intensidad. Sin embargo, las condiciones mejoran rápidamente hacia la tarde con disminución de nubosidad", sostuvo Inumet en un video publicado en sus redes sociales.

Para el sur se esperan mínimas de 6° y máximas de 12°C. Para el oeste, en tanto, las mínimas esperadas serán de 3°C y las máximas de 15°C. En el centro las temperaturas irán desde los 2°C hasta los 14°C. En el este entre los 2°C y los 13°C. Y en el norte entre los 3°C y los 17°C.

El domingo, en tanto, se espera una "jornada soleada pero fría", con "heladas agrometeorológicas en varias zonas".

En el sur las temperaturas irán desde los 6°C hasta los 11°C. En el oeste, entre los 2°C y los 14°C. En el centro, entre 1°C y 13°C. En el este, entre 1°C y 12°C. Y en el norte entre 2°C y 16°C.

Por otra parte, el servicio meteorológico brasileño Metsul pronosticó el ingreso de una nueva masa de aire frío en Uruguay entre el domingo y el lunes. Se espera que las bajas temperaturas se mantengan al inicio de la semana.

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