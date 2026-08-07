Tras el temporal, otra masa de aire polar avanza hacia Uruguay: Metsul anunció cuándo llegará y los detalles

Luego del intenso temporal que afectó al país este jueves , Uruguay volverá a quedar bajo la influencia de una nueva masa de aire frío entre el domingo y el lunes , lo que prolongará las condiciones invernales y mantendrá las bajas temperaturas durante el inicio de la próxima semana, según el análisis del observatorio meteorológico brasileño Metsul.

El ingreso de aire frío se producirá después del paso del ciclón extratropical que generó vientos muy fuertes en el Río de la Plata y el sur de Brasil. De acuerdo con Metsul, este sistema ya impulsó una primera masa de aire frío, mientras que una segunda incursión, de mayor alcance, avanzará desde Argentina hacia Uruguay entre el 9 y el 10 de agosto .

La firma destacó que, durante la mañana de este viernes, todas las estaciones meteorológicas oficiales de Uruguay registraron temperaturas inferiores a los 10 °C .

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El valor más bajo fue reportado en Mercedes , donde el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) registró una temperatura mínima de 3,6 °C .

El frío continuará durante el comienzo de la próxima semana

Según Metsul, la nueva masa de aire frío se concentrará principalmente sobre Argentina y Uruguay, antes de desplazarse hacia el sur y el sureste de Brasil.

Ese escenario favorecerá la continuidad de un ambiente invernal en territorio uruguayo durante el domingo y el lunes, mientras en el sur de Brasil también se espera un marcado descenso de las temperaturas.

En el estado brasileño de Rio Grande do Sul, especialmente en las zonas fronterizas con Uruguay, los meteorólogos prevén temperaturas cercanas o inferiores a 0 °C, con condiciones favorables para la formación de heladas.

El ciclón dejó fuertes vientos en la región

Metsul explicó que el ciclón extratropical, ubicado sobre el Atlántico Sur al sureste de la desembocadura del Río de la Plata, fue el responsable del fuerte ingreso de aire frío y de los vientos intensos que afectaron tanto a Uruguay como al sur de Brasil.

En Rio Grande do Sul se registraron ráfagas de entre 60 y 90 km/h, mientras que en Uruguay el sistema también provocó vientos intensos, caída de árboles, daños en viviendas y cortes del suministro eléctrico, especialmente en la zona este del país.

El organismo sostiene que, aunque el viento tenderá a disminuir en las próximas horas, el frío persistirá durante varios días debido al avance de la nueva masa de aire polar.