Video muestra el momento exacto en que delincuentes hicieron explotar un cajero en Parque Miramar

Un video de una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un grupo de delincuentes hizo explotar un cajero automático en Parque Miramar , durante un asalto que terminó horas después con tres personas detenidas tras una persecución policial que se extendió hasta Carrasco.

En las imágenes, a las que accedió El Observador, se observa la potente detonación que destruye el cajero y la rápida huida de los atacantes , segundos después de la explosión.

Tras el ataque, un equipo del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) fue alertado de la situación y, al llegar a la zona, detectó una camioneta que escapaba del lugar, informó el vocero de la Jefatura de Policía de Canelones, Alejandro Ferreira .

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Los policías iniciaron una persecución que continuó en Montevideo hasta que el vehículo perdió el control e impactó. Uno de los ocupantes fue detenido en el lugar, mientras que los otros tres escaparon a pie. Según supo El Observador, los delincuentes no lograron sustraer dinero.

Con apoyo de efectivos de la Jefatura de Policía de Montevideo, otros dos sospechosos fueron capturados poco después, por lo que tres personas permanecen detenidas y la Policía continúa buscando al cuarto involucrado.

Según informó el periodista Leonardo Sarro, dos de los delincuentes fueron encontrados escondidos en el fondo de una vivienda en la zona de avenida Bolivia, a una cuadra de la rambla, después de las 2:00 de la madrugada.