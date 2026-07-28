VIDEO | Así fue la explosión del centro comercial por el terremoto en Japón: confirman desaparecidos

Un fuerte terremoto sacudió este martes la prefectura de Kumamoto , en el suroeste de Japón, provocando el derrumbe parcial de un centro comercial, una explosión que agravó los daños y una intensa búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros.

El sismo, que inicialmente fue reportado con una magnitud de 7,1 y luego revisado por organismos nipones a 6,8 , dejó además decenas de heridos, incendios, cortes de energía y daños en rutas y edificios.

Uno de los episodios más graves ocurrió en un centro comercial Aeon Mall de la localidad de Kashima, donde unas 200 personas lograron evacuar tras el movimiento sísmico. Sin embargo, aproximadamente una hora después se produjo una fuerte explosión, presuntamente vinculada a una fuga de gas, que provocó el colapso de parte de la estructura. Equipos de rescate trabajan para localizar a entre 20 y 30 empleados que permanecen desaparecidos.

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El terremoto se registró durante la tarde del martes (hora local) en la isla de Kyushu y obligó a activar un amplio operativo de emergencia. Además del colapso parcial del centro comercial, se reportaron daños en viviendas, puentes, rutas y edificios públicos, mientras que varias zonas quedaron sin suministro eléctrico.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, confirmó que el sismo provocó incendios, interrupciones del servicio eléctrico y daños en la infraestructura, al tiempo que ordenó el despliegue de equipos de emergencia para asistir a los damnificados y evaluar la situación en la región afectada. También indicó que no se detectaron anomalías en las centrales nucleares cercanas.

Las tareas de búsqueda se concentran principalmente en el Aeon Mall, donde rescatistas trabajan con maquinaria pesada y perros especializados. Las operaciones avanzan con cautela debido a las réplicas registradas después del sismo, que aumentan el riesgo de nuevos derrumbes.

El impacto también alcanzó una fábrica de papel cercana, donde el colapso de una chimenea dejó varios trabajadores desaparecidos, según reportaron medios internacionales.

Terremoto en Japón @SkyNews

El movimiento telúrico obligó a suspender temporalmente los servicios del tren de alta velocidad Shinkansen y de otras líneas ferroviarias en Kyushu. Además, el Aeropuerto de Kumamoto interrumpió sus operaciones mientras se realizaban inspecciones de seguridad, y varias carreteras quedaron afectadas por grietas y deslizamientos de tierra.

Tras el sismo, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una advertencia por tsunami para las costas de los mares de Ariake y Yatsushiro, aunque la medida fue levantada pocas horas después al comprobarse que no existía riesgo de olas de gran magnitud.

Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades mantienen la recomendación de permanecer atentos ante posibles réplicas y evitar las zonas con estructuras dañadas. Los equipos de emergencia siguen trabajando para localizar a los desaparecidos y evaluar el alcance total de los daños provocados por uno de los terremotos más importantes registrados en Japón durante este año.