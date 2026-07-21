VIDEO | Un piloto hizo creer a pasajeros que Argentina ganó el Mundial 2026

Un insólito episodio ocurrido durante la final del Mundial 2026 se volvió viral en las redes sociales. Un piloto español les hizo creer a los pasajeros de un vuelo, en su mayoría argentinos, que la Albiceleste se había consagrado campeona del mundo frente a España.

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La broma generó una explosión de festejos dentro de la aeronave, aunque la euforia duró apenas unos segundos.

Según se observa en el registro, el comandante tomó el micrófono cuando el partido ya había finalizado y comenzó su anuncio con suspenso. "Fue un partido muy disputado hasta el final, prórroga incluida. Los equipos lo han dado todo. Pero la final del mundo, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos", expresó.

La frase provocó una inmediata celebración entre los pasajeros, que comenzaron a gritar, aplaudir y abrazarse convencidos de que la Selección capitaneada por Lionel Messi había obtenido su cuarta Copa del Mundo. Sin embargo, el piloto completó el mensaje segundos después y aclaró que los campeones eran los españoles, lo que dio paso a un silencio generalizado en la cabina.