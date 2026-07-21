La insólita promesa que Marc Cucurella deberá cumplir tras ganar el Mundial 2026

El defensor español Marc Cucurella quedó obligado a cumplir una particular promesa que realizó antes del Mundial 2026 : tatuarse su entrenador, Luis de la Fuente .

Es que antes de consumarse la consagración de La Roja ante Argentina , el lateral había manifestado su intención de inmortalizar el rostro del DT de 65 años.

El lateral izquierdo de España explicó que la idea de tatuarse el rostro de de la Fuente surgió como una forma de reconocer su influencia en el crecimiento del seleccionado. El entrenador había sido clave en la consolidación del equipo que ganó la Eurocopa 2024 y posteriormente llegó al Mundial 2026 .

"Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente", declaró Cucurella en diálogo con el programa "El Partidazo de COPE". Además, recordó que ya había cumplido una promesa anterior relacionada con la competencia regional, cuando decidió teñirse el pelo de rojo tras el título europeo.

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Después de la consagración mundialista, el propio Luis de la Fuente fue consultado sobre el compromiso del defensor y le pidió que cumpliera con lo prometido. "Si se hace una promesa hay que cumplirla", respondió entre risas.

Marc Cucurella sobre su promesa de tatuaje Mundo Deportivo (@mundodeportivo)

Tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026, Cucurella volvió a referirse al tatuaje y reconoció que deberá pensar algunos detalles antes de hacerlo realidad. El jugador analizó que deberá elegir una zona que no sea demasiado visible y definir el diseño final.