Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / Referi / MUNDIAL 2026

La insólita promesa que Marc Cucurella deberá cumplir tras ganar el Mundial 2026

Es que antes de consumarse la consagración de La Roja ante Argentina, el lateral había manifestado su intención de inmortalizar el rostro del DT de 65 años.

21 de julio de 2026 12:20 hs
Marc Cucurella | Foto: Diego Souto/Getty Images

Marc Cucurella | Foto: Diego Souto/Getty Images

El defensor español Marc Cucurella quedó obligado a cumplir una particular promesa que realizó antes del Mundial 2026: tatuarse su entrenador, Luis de la Fuente.

Es que antes de consumarse la consagración de La Roja ante Argentina, el lateral había manifestado su intención de inmortalizar el rostro del DT de 65 años.

Promesa de Marc Cucurella

¿Qué prometió Cucurella si España ganaba el Mundial 2026?

El lateral izquierdo de España explicó que la idea de tatuarse el rostro de de la Fuente surgió como una forma de reconocer su influencia en el crecimiento del seleccionado. El entrenador había sido clave en la consolidación del equipo que ganó la Eurocopa 2024 y posteriormente llegó al Mundial 2026.

"Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente", declaró Cucurella en diálogo con el programa "El Partidazo de COPE". Además, recordó que ya había cumplido una promesa anterior relacionada con la competencia regional, cuando decidió teñirse el pelo de rojo tras el título europeo.

Dos millones de españoles salieron a las calles de Madrid a recibir a los campeones del Mundial 2026 y Luis De la Fuente cantó Quijote, de Julio Iglesias

Superestrella: cómo el éxito de Aitana se convirtió en el himno pop para la España campeona del mundo

Después de la consagración mundialista, el propio Luis de la Fuente fue consultado sobre el compromiso del defensor y le pidió que cumpliera con lo prometido. "Si se hace una promesa hay que cumplirla", respondió entre risas.

Marc Cucurella sobre su promesa de tatuaje

Tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026, Cucurella volvió a referirse al tatuaje y reconoció que deberá pensar algunos detalles antes de hacerlo realidad. El jugador analizó que deberá elegir una zona que no sea demasiado visible y definir el diseño final.

Las más leídas

FIFA abrió un expediente a Argentina por el violento escándalo tras la final del Mundial 2026: mirá que sanción recibieron los uruguayos en Catar 2022

El conmovedor mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina ante España

El fichaje que Nacional cerró a contrarreloj y que se mete en la lista del playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana

El informe médico sobre Jean Martínez, agredido por un policía tras el clásico entre Rentistas y Cerrito, y que llevó al paro del fútbol uruguayo

Temas

Marc Cucurella Mundial 2026

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos