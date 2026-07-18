¿Cuál es el origen de la canción dedicada a Cucurella, quién la inventó y por qué?

La figura de Marc Cucurella volvió a ganar protagonismo durante el Mundial 2026 , no solo por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por una canción que se transformó en un fenómeno viral.

El estribillo dedicado al lateral izquierdo trascendió los estadios, se instaló en las redes sociales y terminó convirtiéndose en uno de los cánticos más reconocidos de la Selección de España .

Aunque muchos creen que surgió de manera espontánea, la historia detrás del tema tiene un génesis muy distinto y está ligada a un influencer.

El autor de la canción es Adrián Navarro , músico y creador de contenido español conocido en redes sociales como @adrinavarromusic . El tema fue publicado en 2022 , cuando Cucurella acababa de incorporarse al Chelsea procedente del Brighton .

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Según contó el influencer, la inspiración nació a partir de un cántico que escuchó entre los simpatizantes del club londinense, quienes jugaban con la rima entre el apellido del futbolista y palabras como "paella" o "Estrella". A partir de esa base decidió escribir una versión más extensa y pegadiza para compartir en TikTok.

"De momento, no le conozco (a Cucurella). Hablé con Claudia, su esposa, porque me tatué el nombre de Cucurella", confesó Navarro el miércoles en el programa Vamos a ver.

La letra incluye una de las frases que más repercusión tuvo entre los aficionados: "Haaland tiembla que viene Cucurella", una referencia al delantero noruego Erling Haaland que terminó convirtiéndose en una de las partes más reconocibles del tema.

Durante casi dos años la canción circuló redes sociales. Sin embargo, su popularidad explotó en la Eurocopa 2024, cuando España avanzó hasta conquistar el título con Marc Cucurella como uno de los titulares del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

El fenómeno creció a medida que "La Roja" avanzaba en las competiciones internacionales. Los hinchas comenzaron a cantar la melodía en las tribunas y el propio Cucurella, ya en el Real Madrid, terminó reaccionando con humor al fenómeno, compartiendo videos y celebrando el apoyo de los hinchas.

"CUCU-CURELLA SE COME UNA PAELLA... HAALAND TIEMBLA QUE VIENE CUCURELLA...." Espectacular momento en los festejos del plantel de España.



#SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/QGgZqb7qQ4 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2024

La popularidad aumentó todavía más durante la Eurocopa 2024, especialmente después de las actuaciones del defensor frente a Alemania y Francia. Desde entonces, el tema quedó asociado de manera permanente al futbolista.