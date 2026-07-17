La curiosa relación entre Luis De la Fuente y Lionel Scaloni, un secreto impensado que une a los técnicos de España y Argentina, finalistas del Mundial 2026

La gran definición del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Argentina esconde un trasfondo humano y académico digno de un guion cinematográfico. Detrás del pizarrón táctico del partido en Nueva Jersey, los directores técnicos Luis De la Fuente y Lionel Scaloni, respectivamente, protagonizan un cruce de destinos que se originó casi una década atrás en los salones de clase de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas.

El punto de partida de este vínculo ocurrió en 2017, cuando un recién retirado Scaloni decidió cursar la licencia UEFA Pro. En esa promoción, el encargado de impartir la asignatura de Técnica era, precisamente, Luis De la Fuente.

Desde aquellas extensas jornadas teóricas, el respeto mutuo derivó en una sólida amistad que ambos entrenadores se encargaron de ratificar en la antesala de la gran final.

Con el emparejamiento confirmado, el conductor de la roja exteriorizó su gran afecto personal y profesional por el estratega sudamericano al declarar: "Me gustaría jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni" .

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Una historia tremenda

La gratitud de Lionel Scaloni hacia su antiguo instructor quedó plasmada en sus apariciones públicas. El argentino siempre recordó la generosidad didáctica del español durante su etapa de formación, afirmando que "Luis nos ha dado una mano enorme a los chicos que hicimos el curso. Me gusta cómo se maneja y cómo se brindan los jugadores por él".

Al enterarse de estas consideraciones, De la Fuente no dudó en devolver las atenciones con elogios mutuos: "Agradezco sus palabras públicas, pero de igual manera se las traslado a él".

A pesar de la profunda cordialidad que los une, el domingo la competitividad pasará a primer plano.

El propio Scaloni resumió a la perfección la dicotomía de tener que enfrentar al hombre que lo guio en sus inicios como estratega, dejando en claro que el afecto familiar y profesional se pausará durante los noventa minutos de juego.

"Tengo una relación especial con Luis De la Fuente. Cuando fuimos campeones del mundo en 2022 tuvimos una charla muy linda que creo que le ha servido de mucho a él. No lo digo por arrogancia, pero es verdad. Me pone contento verle en la final, como también me pone contento por España. Vivo allí y tengo familia española, pero lo siento, porque el domingo vamos a intentar ganar", indicó.