La profunda reflexión del Fenómeno Ronaldo en contra de Cristiano Ronaldo tras su Mundial 2026

El paso del tiempo y las máximas exigencias físicas en el fútbol de élite continental continúan siendo objeto de debate internacional. En esta oportunidad, el legendario exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário compartió una profunda reflexión sobre la actualidad de Cristiano Ronaldo y los límites biológicos que afrontan las grandes estrellas del deporte rey al llegar a una etapa madura de sus carreras.

Durante una entrevista concedida a ESPN Brasil, el "Fenómeno", bicampeón del mundo en 1994 y 2002 con Brasil, abordó las dificultades que experimentan los atletas de alto rendimiento cuando el entusiasmo deportivo choca con el desgaste físico natural.

Al respecto, el exdelantero de la Canarinha señaló con franqueza la realidad que atraviesan figuras de la talla del astro portugués o de Neymar: "Claro, el cuerpo te dice que ya no puedes más. Creo que Cristiano (Ronaldo) y Neymar han llegado a un punto en su relación con sus cuerpos. Es muy difícil ganar la batalla contra el cuerpo" .

Aunque reconoció que mantiene las condiciones necesarias para desempeñarse en contextos como la liga de Arabia Saudita, remarcó que las exigencias que impone una Copa del Mundo se sitúan en un escalón sumamente prohibitivo para futbolistas veteranos: "Probablemente aún tenga el nivel para jugar en Arabia Saudita. Pero para jugar en el Mundial entendemos que es mucho más difícil. El nivel es mucho más alto".

Cristiano Ronaldo Foto: Ronaldo Schemidt/AFP

Finalmente, el emblemático exjugador de Real Madrid y Barcelona concluyó con una reflexión sobre su propia experiencia personal tras el retiro, enfatizando que la voluntad mental no siempre es suficiente cuando el aspecto motriz deja de responder adecuadamente: "Con toda nuestra pasión, nuestro amor por el fútbol y nuestro deseo de jugar siempre, creo que al final nuestro cuerpo decide por nosotros. Yo no juego porque el cerebro funciona de una manera que el cuerpo no puede soportar".